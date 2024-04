Il 26 aprile sciopero nazionale del trasporto pubblico

Faisa Confail, che rappresenta i lavoratori del settore dei Trasporti Pubblici Locali, che ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore per il 26 aprile

Sarà un Ponte del 25 aprile con lo sciopero. A dichiararlo è Faisa Confail, l’organizzazione sindacale che rappresenta i lavoratori del settore dei Trasporti Pubblici Locali, che ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore per il 26 aprile 2024. “Questo sciopero è un grido di protesta contro le ingiustizie che affliggono le maestranze e la propria dignità- si legge in una nota ufficiale- Le ragioni principali che ci hanno spinto a proclamare lo sciopero sono legate a: stipendi bassi e inadeguati, sicurezza sul lavoro e anche orari e carichi di lavoro eccessivi”.

I disagi, oltre che per i pendolari che usano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro, saranno anche per tutti i turisti che con il Ponte della Liberazione hanno deciso di prenotare una vacanza.

A ROMA E NEL LAZIO SCIOPERO ATAC E COTRAL DALLE 8.30 ALLE 12.30

Nel territorio di Roma lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e Cotral (possibili disagi alla circolazione dei treni delle ferrovie Metromare e Roma Civita Castellana Viterbo) compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento e le reti gestite da RomaTpl e Autoservizi Troiani/Sap. Saranno garantite le corse previste entro le ore 8.29; poi, il servizio sull’intera rete non sarà garantito dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

A MILANO SCIOPERO ATM DALLE 8.45 ALLE 12.45

Venerdì 26 aprile disagi nei servizi Atm a Milano per lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8.45 alle 12.45, proclamato da Confail Faisa al quale ha aderito la Segreteria Provinciale Sama Faisa Confail.

Lo sciopero è stato indetto, fa sapere l’azienda, con motivazioni così riassumibili: “per forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea;

disaffezione al ‘mondo’ dei trasporti; ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del Tpl; Ccnl di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro”.

A NAPOLI SCIOPERO ANM DALLE 11 ALLE 15

Anm informa che venerdì 26 Aprile la O. S. FAISA CONFAIL aderisce allo sciopero nazionale del settore e proclama un’azione di sciopero di 4 ore, dalle ore 11.00 alle ore 15.00. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Funicolari: Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.50. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).

Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.20 e da Garibaldi alle ore 10.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.50 e da Garibaldi alle ore 16.30.

Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

IN EMILIA-ROMAGNA BUS A RISCHIO DALLE 11.30 ALLE 15.30

Bus a rischio nel ponte del 25 aprile in Emilia-Romagna. I sindacati del settore trasporti (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Uilt, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) hanno confermato lo sciopero regionale di quattro ore indetto per il 26 aprile contro le associazioni datoriali delle aziende dei trasporti, Asstra, Anav e Agens. Nei bacini di Bologna e Ferrara, informa Tper, lo sciopero si svolgerà dalle 11.30 alle 15.30, orari durante i quali i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. La mobilitazione riguarda anche il personale di Marconi Express addetto al People Mover, per il quale l’astensione è prevista sempre dalle 11.30 alle 15.30. “L’Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere ed integrale ripristino del servizio”, assicura Tper. La protesta è stata proclamata nell’ambito della trattativa del contratto nazionale di categoria.