Giornata della Terra 2024: cosa significa il doodle di Google

Google dedica il Doodle di oggi alla Giornata della terra e all’importanza della biodiversità con 5 immagini satellitari di luoghi iconici della lotta ai cambiamenti climatici

“Buona Giornata della Terra 2024! Il doodle di oggi per la Giornata della Terra mette in risalto la bellezza naturale e la biodiversità del Pianeta e ci ricorda l’importanza di proteggerlo per le generazioni future”. Come ogni anno, anche in questo 2024 Google celebra la Giornata della terra con un doodle dedicato all’evento e questo è il messaggio che Google dedica alla giornata di oggi. E decide di celebraren le suo Doodle, i progressi contro il cambiamento climatico. La scritta Google per l’occasione viene infatti tracciata con cinque immagini satellitari che raccontano i diversi ecosistemi che la Terra ospita e ricordare quanto fatto per combattere gli effetti del cambiamento climatico.

COSA SONO LE IMMAGINI

Quello che è rappresentato nelle foto è stato spiegato da Google: si tratta di foto di luoghi, in tutto il mondo, dove “persone, comunità e governi lavorano ogni giorno per aiutare a proteggere la bellezza naturale, la biodiversità e le risorse del pianeta“. Ma quali?

La prima lettera G è una foto delle isole Turks e Caicos; la successiva O è l’Arrecife Alacranes (la più grande barriera corallina del Golfo del Messico meridionale); la seconda O, poi, è il più grande ghiacciaio d’Europa, il Vatnajökull, che si trova in Islanda. L’altra G è poi una fotografia del parco nazionale di Jaú, nella foresta amazzonica brasiliana, mentre la L è l’immagine della Grande Muraglia verde in Nigeria: si tratta di una grande striscia di vegetazione lunga più di 7mila chilometri che va dalla costa occidentale dell’Africa a quella orientale, realizzata a partire dal 2007. La E finale, invece, mostra la riserva naturale delle isole della regione di Pilbara, nell’Australia occidentale.