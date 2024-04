Elezioni regionali in Basilicata: i risultati della sfida tra Bardi e Marrese

Iniziato lo spoglio per le Regionali in Basilicata: le proiezioni confermano la vittoria del centrodestra con Vito Bardi e la sconfitta del centrosinistra con Marrese

Iniziato lo spoglio dei voti per le elezioni regionali in Basilicata. Troppo presto per tirare le somme, ma in apertura di “Votofinish”, lo speciale elettorale del TgNorba, in onda in diretta su Telenorba e su TgNorba24, sono stati diffusi gli Instant Poll commissionati dall’emittente alla società specializzata Yoodata e realizzati su una base di 2.020 interviste a elettori residenti in Basilicata realizzate tra domenica e lunedì, fino a poco prima della chiusura dei seggi. Dal sondaggio emerge la vittoria del presidente uscente Vito Bardi, che guida una coalizione di centrodestra, con un risultato che oscilla nella forbice 53-57%. L’avversario, Piero Marrese, candidato del centrosinistra, ottiene invece un risultato tra il 41 e il 45%. Tra l’1 e il 3% il risultato del terzo candidato, Eustachio Follia, della lista Volt. La coalizione del centrodestra, sempre secondo gli Instant Pool di Yoodata commissionati da Telenorba, ottiene tra il 53 e il 57%, con Fratelli d’Italia tra il 23 e il 27%, Forza Italia 12-16% e Lega 4-8%. La coalizione di centrosinistra ottiene tra il 41 e il 45%: Pd 15-19%, Movimento 5 Stelle 14-18%, Basilicata Casa Comune 4-6%. Volt invece ottiene tra l’1 e il 3%.

MENO DI UN ELETTORE SU DUE ALLE URNE: AFFLUENZA AL 49,8%

In Basilicata meno di un elettore su due si è recato alle urne in occasione delle elezioni regionali. Alla chiusura dei seggi, alle 15 di oggi, il dato finale sull’affluenza è del 49,8%. L’affluenza è in calo rispetto alla tornata elettorale del 2019 quando, in un’elezione che si era svolta in una sola giornata (domenica 24 marzo 2019), aveva votato il 53,52% degli aventi diritto. Lo spoglio delle schede è iniziato subito dopo la chiusura dei seggi nelle 682 sezioni dislocate tra le province di Potenza e Matera. I candidati alla carica di presidente della Regione Basilicata sono il governatore uscente Vito Bardi (Lega, Fratelli d’Italia, La vera Basilicata, Orgoglio lucano, Azione con Calenda, Unione di centro – Democrazia cristiana – Popolari uniti e Forza Italia), Piero Marrese (Movimento 5 stelle, Basilicata casa comune, Basilicata unita, Alleanza Verdi-Sinistra – Psi – La Basilicata Possibile e Partito democratico) ed Eustachio Follia (Volt).

MULÈ: “PROIEZIONI PREMIANO ECCELLENTE LAVORO DI BARDI

“Exit poll e instant poll consegnano in proiezione un risultato che premia l’eccellente lavoro del governatore Vito Bardi con Forza Italia che sembra lanciata su numeri straordinari. Ora aspettiamo ovviamente il conforto dei voti reali”. Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia a Tagada su la7 alla richiesta di un commento sui primi risultati delle regionali in Basilicata .

BARELLI: “PRUDENZA MA SEMBRA CHE VADA NEL VERSO GIUSTO“

“Prudenza perché la partita termina quando l’arbitro fischia la fine, ma sembrerebbe che la Basilicata, che è un po’ diventata l’Ohio delle elezioni italiane, vada nel verso giusto per il centrodestra”. Questo il commento del presidente di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, parlando alle telecamere Rai dal quartier generale del candidato governatore del centrodestra, Vito Bardi. E sul risultato di Forza Italia Barelli conclude: “Aspettiamo i dati reali che escono dalle urne”.

