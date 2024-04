A “Farwest” stasera su Rai 3 il caso Demba Seck e le “Bestie di Novara”

Il caso del calciatore Demba Seck, con testimonianze inedite e quello delle “Bestie di Novara” stasera su Rai 3 a “Farwest”

Il caso del calciatore Demba Seck, con testimonianze inedite: se ne occupa “Farwest”, il programma di Salvo Sottile che torna lunedì 22 aprile alle 21.20 su Rai 3. In sommario anche un reportage sulle ‘Bestie di Novara’, per raccontare la struttura, le regole e le testimonianze delle vittime di questa setta al centro di un processo tuttora in corso.

E ancora, un servizio per capire cosa succede nel settore dell’energia, con il passaggio dal mercato a maggiori tutele al mercato libero, ed un’inchiesta sulla diffusione delle targhe straniere come escamotage per risparmiare sulle tariffe assicurative Rc auto.

Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli: inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagneranno il racconto di Salvo Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio. Sottile, insieme alla sua squadra di giovani inviati, darà voce al disagio, all’impotenza e all’indignazione di quanti subiscono prepotenze e ingiustizie, cercando di gettare una luce sulla realtà e indicando possibili soluzioni.

“Farwest” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Carlo Marsilli, Silvio Schembri, Rebecca Pecori, Giulia Torlone, Francesca Carrarini, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Manuela Iatì e Marialaura Cruciani.