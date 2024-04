Yoly Garcia presenta il nuovo singolo “Mi Principe Azul”

Nuovo singolo per Yoly Garcia, che torna in radio e nei principali store digitali con la canzone “Mi Principe Azul”

Nuovo singolo per Yoly Garcia, che dopo il buon riscontro di “Brillando sotto il sole”, una vera e propria dedica ad innamorarsi di se stessi, torna in radio e nei principali store digitali con “Mi Principe Azul”, una ballad pop che racconta di un amore vero, che nelle difficoltà della vita riesce a dare luce e forza.

YOLY: “Ho scritto questo brano in un momento di difficoltà a livello psicologico, non riuscivo a ritrovare me stessa, piangevo tutto il giorno e non avevo voglia di fare niente, ma la sera quando arrivava il mio compagno a casa, anche senza parlare cambiava tutto e mi faceva stare meglio. Forse è uno dei brani più sinceri che ho fatto, lo avevo in testa e scritto con lacrime negli occhi, sono contenta di essere riuscita a andare avanti dopo quel periodo così difficile. Sono madrelingua spagnola e mi piace molto scrivere e cantare in italiano”

La canzone porta le firme della stessa Yoly e del producer Pio Stefanini (Edizioni Music Valley Records – distribuzione The Orchard), il videoclip è a cura di Mirko Pieri.

Biografia

All’età di 14 anni, nell’anno 2003, comincia a studiare nella scuola di “Instructores de Arte de San Antonio de los Banos” (Cuba) nella specialità musica generale. 2006: debutta come cantautrice, scrivendo le sue prime tre canzoni, dal titolo “Apagame la fogata”, “Me gustas” e “Simplemente”. 2007-2013: collabora nel Cabaret Tropicoco, Cabaret Atlantico e Cabaret Rio Club Varadero, nelle calienti spiagge dell’Havana. 2008-2010: studia canto lirico presso la prestigiosa scuola di canto di Rafaela Gonzales e partecipa a numerosi festival musicali tra cui “Festival de la voz” e “Festival de la Cancion”. 2009: intraprende gli studi di ballo popolare cubano presso il “Teatro Nacional de Cuba” nelle specialità di ballo popolare, ballo contemporaneo e prossemica. 2010: inizia un periodo di collaborazione con i più importanti musicisti cubani, tra cui Jose Luis Cortes, Pedrito Calvo, Omara Portuondo, Benito Dias e tanti altri. 2011 partecipa al musical ” Besame Mucho” con la direzione artistica di Yolena Alonso collaborando con Narciso Medina, Cristian Alonso e Pachito Alonso. 2012-2015: intraprende un periodo di intenso lavoro con la compagnia artistica di ballo e cabaret latino “Latin Dance Ballet”, dove con uno staff composto da numerosi ballerini e cantanti come, Yamir Gainsa, Carlos Vargas, Nancy Donaya Vegas, si esibisce al Cabaret Tropicana, Coparoom Cafè Cantante, Habana Cafè, e Teatro Mella. 2013: partecipa a numerosi video musicali e live di Jose Luis Cortes girati nei più importanti locali della capitale, tra i quali spiccano la “Casa della Musica de Miramar” e “Casa della Musica de Galiano”. 2016-2019: si trasferisce in Italia per perfezionare il canto e approfondire gli studi di ballo. Entra nel gruppo “Black soul” esibendosi come ballerina nei vari locali della Toscana. 2019: esordisce con il suo primo e vero singolo “Perdoname” con il quale partecipa al concorso “SanremoDOC” vincendo il premio come miglior voce. Sull’onda del successo scaturito dal brano viene girato anche il relativo videoclip che registra migliaia di visualizzazioni sulle piattaforme digitali. Nell’ autunno esce così il suo secondo singolo in coproduzione, dal titolo “no te quiero” caratterizzato da un incalzante reggaeton latino. Da qui nasce un periodo di intenso lavoro che si concretizza ad inizio 2020 con l’uscita di un singolo “Me Prometo”, autodenuncia della violenza sulle donne ed il relativo video con 25.000 visualizzazioni su YouTube. Febbraio 2020: pubblicazione del singolo “No te quiero” e del relativo video musicale. Marzo 2020: uscita del singolo “Me canse de ti”, registrato a Cuba con la partecipazione di artisti locali. Giugno 2020 scrive, compone e pubblica il singolo “Baby” e del video musicale. Luglio 2020: partecipazione al concorso ” Voci d’oro ” giungendo alla fase finale. Settembre 2020: partecipazione al concorso ” Sanremo new talent ” giungendo alla finale. Ottobre 2020: partecipazione al concorso “Trofeo Nilla Pizzi” presieduto da Lele Mora, arrivando alla Finalissima. Novembre 2020: scrive, compone e pubblica “Ritual” ed il corrispondente video con quasi 10.000 visualizzazioni su YouTube. Febbraio 2021: scrive, compone e pubblica il singolo e videoclip “Boom” che ottiene più di 39.000 visualizzazioni su YouTube Marzo 2021: scrive, compone e pubblica il singolo “Pienso en el”. Marzo 2021: scrive, compone e pubblica “Algoritmo”. Maggio 2021: con la casa discografica UKMG esce il singolo “Dos caritas”. Luglio 2021: Vince il premio come Miglior Inedito con il brano “Bendito Perro” al Fantastico Festival di Genova. Novembre 2021: collabora nel album “Afro Stories” di Gis con il brano “Oulalala”. Febbraio 2022: esce il singolo “Mi Cintura” scritto e autoprodotto. Novembre 2022: presenta “Bby”, in collaborazione con Jay Tanqueray e nel 2023 “Brillando sotto il sole”.