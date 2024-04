Porcella e Balestrucci in libreria con “Parenti serpenti”

Da Teresa Porcella e Roberta Balestrucci un’irriverente e divertente carrellata di categorie parentali, una per ogni lettera dell’alfabeto

Dagli antenati, quelli comuni a tutti (come la famosa Lucy) e quelli specifici di cui siamo discendenti diretti, ai “parenti consulenti”, cioè quelli che sanno ascoltare, dai delinquenti – purtroppo ce n’è uno in ogni famiglia – agli invadenti, dai prepotenti ai “zampetenenti”, gli animali di casa che a volte sono meglio dei parenti veri.

Teresa Porcella e Roberta Balestrucci, con PARENTI SERPENTI edito da Rizzoli ci regalano un ironico ed esilarante elenco di parenti, (di quelli che tutti abbiamo nella nostra famiglia), rigorosamente in ordine alfabetico, con tante storie, esempi e curiosità. Il tutto arricchito dalle splendide immagini dell’illustratrice Marianna Balducci che aggiunge ancora “più colore” al tutto.

Un simpaticissimo libro dedicato ad avi, zii, cugini, fratelli, con i loro pregi, ma anche molti difetti da leggere e rileggere, insieme o da soli, a casa o a scuola per poi ritrovare nella propria famiglia i parenti corrispondenti.

«Parenti Serpenti – racconta Teresa Porcella – nasce prima di tutto dall’essere l’ultima di sette figli e dall’aver conosciuto tante categorie parentali. Il vantaggio di una famiglia numerosa come la mia è il fatto di essere tanti e tutti diversi. Si ride parecchio e ci si prende tanto in giro continuando a volersi bene e a essere consapevoli delle differenze. Questo mio progetto – continua l’autrice – è rimasto nel cassetto per molti anni in attesa delle persone giuste con cui svilupparlo, qualcuno con cui mi sarei sentita “parente” anche nel lavoro. E alla fine sono arrivate Roberta e Marianna con le quali sento una sorellanza assoluto in termini di affetto ma anche di ironia e di capacità di rendere leggero ciò che può farci soffrire. E sono contenta di aver sviluppato il progetto con Rizzoli che secondo me è proprio l’editore dallo spirito giusto»

Le autrici presenteranno il libro in anteprima a Cagliari il 23 marzo, nell’ambito di un evento organizzato dalla Libreria Tuttestorie, e poi ancora il 10 aprile a Bologna, in occasione della Bologna Children Book Fair, alla Coop Ambasciatori alle ore 18.30. Una presentazione animata e teatralizzata con Marianna Balducci che disegnerà in diretta.

pp. 144

€ 16,00

Dagli 8 anni

Teresa Porcella, cagliaritana, è autrice, performer, editor e formatrice. I suoi libri, per i quali scrive anche le musiche e i copioni teatrali, sono tradotti in tutto il mondo e hanno ricevuto diversi premi e riconoscimenti. Tra questi Quelli là (Premio Procida Elsa Morante–Il mondo salvato dai ragazzini, 2019) e Prima e poi (Primo premio al concorso Oreste Pelagatti, 2021). Come editor ha vinto il Premio Andersen per le collane Il suono della conchiglia (Motta Junior 2015), e Rivoluzioni (LibriVolanti 2018). Insegna progettazione editoriale presso l’Accademia TheSign di Firenze, dove vive. Nel 2005 ha fondato l’Associazione di promozione alla lettura SciogliLibro (www.scioglilibro.it).

Roberta Balestrucci, classe 1983, è nata a Macomer dove vive e lavora. Appassionata da sempre di letteratura per l’infanzia e narratrice

per professione, presso il Centro Servizi Culturali di Macomer si occupa di laboratori nelle scuole, formazione e promozione alla lettura. Ha pubblicato per vari editori tra cui Sinnos editrice, Beccogiallo, Gallucci, Hop! Edizioni.

Marianna Balducci Illustratrice riminese, è laureata in moda, lavora a progetti pubblicitari e per l’editoria per bambini e ragazzi. Le piace sperimentare combinazioni tra strumenti tradizionali e digitali e, in particolare, tra disegno e fotografia. Con i suoi albi foto-illustrati ha ricevuto il premio Nati per leggere (2018) e il premio Andersen (2021). Al disegno ha affiancato per dieci anni un seminario di comunicazione visuale per la facoltà di moda di Rimini (Alma Mater Studiorum, Bologna). Tiene workshop in collaborazione con accademie ed enti di formazione nell’ambito dell’illustrazione