Morgan nel cast del Primo Maggio di Roma

C’è anche Morgan nel cast del Concertone del Primo Maggio di Roma. Il cantautore si unisce a una lista di artisti già ricca

Ci sarà anche Morgan al Primo Maggio di Roma, l’evento promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany.

Il cantautore si unisce a una lista di nomi già ricca che comprende: Achille Lauro, Coez e Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, Malika Ayane, Piero Pelù e Rose Villain.

La partecipazione è stata annunciata con un video in cui Morgan sembra indossare una maglia riportante la faccia di Fedez. Il Concertone, per quest’anno, dalla storica location di piazza San Giovanni si sposta al Circo Massimo di Roma per i lavori del Giubileo 2025. A condurre la manifestazione saranno Noemi ed Ermal Meta.

Questa edizione sarà trasmessa in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia a partire dalle ore 15.15 e fino alle 00.15 (con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei telegiornali). L’anteprima live condotta da BigMama, invece, andrà in onda in esclusiva per Rai Play a partire dalle 13.15 circa.