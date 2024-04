Lucarelli e La Cava nelle librerie con “Scienza e giustizia”

Disponibile nelle librerie e sugli store digitali “Scienza e giustizia. La dinamica della scena del crimine” di F.Boffi e C. La Cava

Spesso chi è deputato alle decisioni, in qualunque settore della vita sociale, non ha specifiche conoscenze scientifiche, ma è sui risultati di elaborazioni scientifiche che a volte si deve affidare. Questo libro affronta il problema di dover esprimere una valutazione sociale e funzionale in conseguenza del risultato di una ricerca scientifica o elaborazione tecnica, da parte di chi non abbia alcuna competenza nel settore. L’attenzione è qui focalizzata sulle determinazioni giudiziarie relative ad uno specifico accertamento tecnico, quello della “dinamica della scena del crimine”. L’utilizzo della logica, applicata nell’interpretazione di casi giudiziari reali, tra cui il caso Scieri, il caso Drago e via Fani, ma che in ogni aspetto della nostra vita quotidiana, dalla Politica all’Economia, dovrebbe tornare ad avere un ruolo predominante, è il tema portante di questa pubblicazione.

Federico Boffi-Lucarelli è un Fisico, Dottorato di Ricerca in Biofisica, proveniente dalla scuola di Fisica della Sapienza di Roma. Dopo 9 anni di attività accademica, con 16 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, dal 2003 entra nei ruoli dei Funzionari e Dirigenti tecnici della Polizia di Stato. Ha diretto le Sezioni di Balistica e Residui dello Sparo e l’U.A.C.V. (Unità Analisi del Crimine Violento) del Servizio Polizia Scientifica maturando una fondamentale esperienza nello studio della dinamica della scena del crimine, trattando direttamente o indirettamente oltre 1000 casi di varia natura penale.

Grazia La Cava è laureata in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti ed è Dottore di Ricerca in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie. Autore di due libri e di oltre 50 articoli scientifici su temi inerenti sicurezza stradale e incidentalità. Membro per oltre un decennio di comitati scientifici per congressi internazionali di ricerca e didattica Universitaria e Master di ambito trasportistico e sicurezza stradale. Perito di ufficio e Consulente Tecnico, anche di parte, in oltre 1000 cause civili e penali (1999/2023) in ricostruzione di dinamiche e di scenari di eventi (incidenti stradali, sul lavoro e precipitazioni). Ispettore di sicurezza del Ministero Infrastrutture e Trasporti per la rete autostradale TEN ai sensi dell’art. 6 direttiva 2008/96/CE” del D.Lgs 35/2011. Esperto Tecnico per la certificazione dei requisiti della Norma UNI ISO 39001/2016 “Sistemi di gestione per la Sicurezza Stradale”.