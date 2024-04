Linea Verde su Rai 1 oggi è a Narni e nella Valle del Nera

Stamani su Rai 1 un viaggio nel tempo alla scoperta di antiche tradizioni. “Linea Verde” visita Narni e la Valle del Nera

Narni e la Valle del Nera sono i protagonisti del viaggio di “Linea Verde”, in onda domenica 21 aprile alle 12.20 su Rai 1, che porterà Peppone Calabrese e Livio Beshir, in compagnia di Margherita Granbassi, a conoscere il sud dell’Umbria. Un territorio ad alta vocazione agricola, ma capace anche di trasportare il visitatore a spasso nel tempo, grazie alle numerose testimonianze che raccontano una storia antichissima. Livio Beshir inizierà il suo itinerario davanti al Ponte di Augusto, realizzato nel 27 a.C., i cui ruderi monumentali hanno ispirato i viaggiatori del Grand Tour. Proseguirà poi verso il borgo di Narni, dove il Medioevo si mescola alle atmosfere fantasy di “Narnia”, la città immaginaria nata dalla penna dello scrittore irlandese C.S. Lewis, all’anagrafe Clive Staples Lewis.

Come nel romanzo, Livio si calerà nei sotterranei del borgo per ritrovarsi in un mondo incantato, un insieme di misteriosi ipogei che comprendono perfino un tribunale dell’Inquisizione.

Peppone Calabrese andrà, invece, alla ricerca delle eccellenze gastronomiche del territorio, come la “fava cottora”, un legume dimenticato e riscoperto negli ultimi anni grazie alla dedizione di alcuni piccoli produttori locali. Ma non è da dimenticare neppure il tipico pane di Stroncone – rigorosamente senza sale, secondo la tradizione umbra – che si accompagna perfettamente con la saporita norcineria della regione. Spazio anche alle nuove generazioni, in particolare ad alcuni giovani agricoltori che hanno deciso di investire sul territorio, rivitalizzando antiche colture e dando vita a nuove iniziative capaci di soddisfare le richieste di un mercato in rapida evoluzione.

Margherita Granbassi, come sempre, si dedicherà alla natura e allo sport. Dopo aver visitato Stifone, il borgo sull’acqua fondato in epoca romana come porto fluviale, pedalerà su una particolare ciclovia, nata pochi anni fa sul tracciato di una linea ferroviaria dismessa, che regala paesaggi mozzafiato affacciati sulle spettacolari gole del Nera. Gran finale alla Rocca Albornoz, la fortificazione di origine medievale che domina il borgo di Narni, dove i conduttori potranno conoscere le virtù dei vini affinati in anfora, secondo una tradizione risalente agli albori della viticoltura e recentemente recuperata.