“Kilimangiaro” oggi su Rai 3 rende omaggio alla Terra

Oggi pomeriggio su Rai 3 torna “Kilimangiaro” e rende omaggio alla Terra. Una puntata dedicata in attesa della giornata Mondiale

Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale: Camila Raznovich con “Kilimangiaro”, continua a condurre il pubblico intorno al mondo con ospiti e filmati d’eccezione per esplorare, capire e divertirsi. La puntata del programma in onda domenica 21 aprile alle 17.00 su Rai 3, è dedicata all’Earth Day, la Giornata della Terra, che si celebra lunedì 22 Aprile. Se ne parlerà in maniera diversa con l’antropologo culturale dell’Università di Torino Adriano Favole che ha scritto il libro “La via selvatica” che spiegherà come ci si potrebbe ricongiungere alla Natura.

Ospite anche la giornalista scientifica Silvia Lazzaris, che collabora con varie testate dal Corriere della Sera alla Bbc, che farà il punto sulla situazione climatica e spiegherà perché è importante festeggiare questa giornata. Sullo stesso tema sarà ospite anche la fotografa Cristina Vatielli che sta esponendo a Roma il suo progetto “Terra Mater”. In collegamento dai Caraibi, una coppia di amici del Kilimangiaro, Andrea Zignin e Camilla Ruffa, che ha intrapreso un giro in barca intorno al mondo senza smettere di lavorare. Molti saranno i filmati che i film-maker di Kilimangiaro hanno girato in tutte le parti del mondo: da Mumbai in India, fino al Paraguay sulle strade delle missioni gesuite, e poi dal Tenerife fino alle Mauritius dove la biologa marina Mariasole Bianco è andata all’esplorazione dei fondali marini. Questa domenica andrà in onda anche il secondo episodio della serie di documentari che segue in delle avventure incredibili l’atleta paralimpico Diego Gastaldi: la tappa questa volta è il Portogallo.

“Kilimangiaro” è un programma di Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Maria Iodice, Antongiulio Panizzi, Camila Raznovich, Fabio Roberti, Claudia Tofani, con la consulenza di Cristoforo Gorno. Capoprogetto Luisa Pistacchio. Produttori esecutivi Eliana Mercieri e Alessandra Spagnuolo. La regia è di Cristian Biondani.