Il programma di Chiara Francini chiude in anticipo: “Forse ho esagerato”

Chiara Francini ha commentato su Instagram la cancellazione della terza puntata del suo spettacolo “Forte e Chiara” andato in onda su Rai Uno

“Signore, signori e tutto quello che sta nel mezzo, non ci siamo andati piano. Scusateci se siamo stati troppo forti, come un gintonic senza tonic. Con Forte e Chiara abbiamo provato a mettere assieme in uno stesso show Cardinali e inviati di guerra, cliché sulle donne e pornostar, balletti con le piume e storie di bambini in un campo di concentramento, canzoni dei cartoni animati e Drag queen. Forse ho esagerato. Ma il rischio comprende una dose di coraggio. Chiudiamo qui, con una schitarrata ben impiumata. Prendiamola come una dieta: invece di una taglia in meno una puntata in meno. Ma anche se più sottili, la gioia, la passione, la voglia di raccontare continueranno a imboccarci con grandi cucchiaiate! Ringrazio tutti quelli che hanno amato e non amato il mio show, i primi li aspetto a teatro, gli altri…pure! Buongustai!”.

Con un post decisamente ironico, Chiara Francini ha commentato su Instagram la decisione della Rai di cancellare la terza e ultima puntata di ‘Forte e Chiara’, lo spettacolo andato in onda su Rai Uno. Gli ascolti troppo bassi e i risultati auspicati non raggiunti, hanno spinto viale Mazzini a fare retromarcia sul palinsesto e a sospendere il programma. A far sapere della decisione, è stata la direzione prime time della rete attraverso una nota: “Il progetto pensato con finalità sperimentali pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati”, si legge. L’esordio infatti, non è stato dei migliori: nella puntata del 10 aprile, il programma ha totalizzato il 13,9% di share con una calo nella seconda, ottenendo l’11,2 %. Nella nota, la Rai ha ringraziato “Chiara Francini che ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai1”.