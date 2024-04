Cosa significa Bitcoin per le economie in via di sviluppo

L’adozione di Bitcoin nelle economie in via di sviluppo in Africa, Asia e America Latina è tipicamente la più alta. Nigeria, Thailandia, Sud Africa, Filippine, Brasile, Indonesia e Argentina sono alcuni dei paesi con il maggior numero di utenti di criptovalute. Di conseguenza, la maggior parte degli utenti di Bitcoin si trova nei paesi a medio e basso reddito.

Dal 2021, la Repubblica Centrafricana e El Salvador hanno accettato Bitcoin come mezzo legale di pagamento. Questi governi hanno sottolineato la necessità di sfruttare i vantaggi della criptovaluta, tra cui i bassi costi di invio di denaro transfrontaliero e l’aumento delle opportunità economiche. Tuttavia, il Fondo Monetario Internazionale ha criticato la mossa, affermando che la volatilità di Bitcoin potrebbe influenzare negativamente la stabilità finanziaria di questi paesi.

Perché l’adozione di Bitcoin è alta nelle economie in via di sviluppo

La maggior parte dei paesi del terzo mondo utilizza Bitcoin come denaro digitale per le transazioni online. Molte persone in questi paesi hanno connessioni internet, il che significa che possono accedere e utilizzare Bitcoin. Piattaforme come bitcoin-bankbreaker.com permettono loro di convertire Bitcoin in valuta fiat locale. Inoltre, le persone possono scambiare Bitcoin o tenerlo come investimento.

Questa criptovaluta decentralizzata consente alle persone nei paesi del terzo mondo di scambiarla con altre persone a livello globale. Pertanto, Bitcoin consente a queste persone di partecipare alle attività economiche globali purché possano accedere a internet. Inoltre, le persone nei paesi in via di sviluppo possono fornire servizi e beni per ricevere pagamenti in Bitcoin.

Bitcoin funziona sulla blockchain, e hai bisogno solo di un portafoglio digitale per conservarlo. Qualcuno può installare e configurare un portafoglio digitale sul proprio smartphone. Pertanto, si evitano le complesse burocrazie delle banche convenzionali che hanno impedito a molte persone nelle economie in via di sviluppo di accedere ai servizi finanziari.

Bitcoin consente alle persone non bancarizzate di accedere ai servizi finanziari tramite piattaforme di finanza decentralizzata. Pertanto, questa criptovaluta colma le lacune lasciate dalle valute nazionali e dai sistemi economici convenzionali nei paesi in via di sviluppo.

Cosa significa Bitcoin per i paesi del terzo mondo

I paesi sviluppati vedono spesso Bitcoin come un investimento. Alcune persone in questi paesi sono sospettose nei confronti di questa criptovaluta. La sua volatilità fa sì che molte persone la considerino un’impresa rischiosa. Alcune figure influenti, come JP Morgan, hanno definito Bitcoin “frode”. D’altra parte, gli appassionati di criptovalute, inclusi minatori, trader e investitori, nei paesi sviluppati partecipano attivamente all’economia delle criptovalute.

Molte persone dipendono da Bitcoin nei paesi in via di sviluppo per superare le sfide finanziarie e transare liberamente. Ecco cosa significa Bitcoin per la maggior parte dei cittadini nei paesi in via di sviluppo.

Copertura contro l’inflazione: l’inflazione è diffusa nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo. Questo perché i governi di questi paesi coniano denaro in eccesso, abbassando il potere d’acquisto dei fondi. Le persone in questi paesi possono utilizzare Bitcoin per transare, conservare e scambiare valore senza subire perdite a causa del ridotto potere d’acquisto della valuta fiat.

Evitare costosi tassi di cambio: Bitcoin è senza frontiere e mantiene lo stesso valore a livello globale. Molte persone nei paesi in via di sviluppo ricevono invii di denaro dai propri cari che vivono e lavorano all’estero. Utilizzare Bitcoin per gli invii di denaro consente alle persone nei paesi in via di sviluppo di evitare i costi elevati dello scambio di valute fiat straniere come l’euro e il dollaro USA in valute locali.

Evitare i costosi e inefficienti sistemi bancari: i paesi in via di sviluppo hanno sistemi bancari costosi e deboli. Aprire un conto bancario o ottenere credito attraverso banche convenzionali comporta lunghe procedure burocratiche e documentazioni. Non sorprende quindi che molte persone rimangano non bancarizzate in questi paesi. Bitcoin consente alle persone di evitare le burocrazie e di utilizzare altri mezzi, come le piattaforme di crowdfunding, per accedere al credito.

De-dollizzazione: molti paesi in via di sviluppo attribuiscono le proprie difficoltà economiche al dollaro statunitense. Il suo coinvolgimento, anche nelle transazioni locali, e gli elevati tassi di cambio ostacolano l’espansione delle attività economiche in questi paesi. Di conseguenza, alcuni paesi in via di sviluppo abbracciano Bitcoin per ridurre al minimo la loro dipendenza dal dollaro statunitense.

Bitcoin è un’alternativa al sistema finanziario convenzionale. Satoshi Nakamoto lo ha introdotto come un sistema finanziario digitale peer-to-peer senza un’autorità regolamentare centrale. Pertanto, molti paesi in via di sviluppo lo considerano un sistema affidabile che favorisce l’uguaglianza e la libertà nell’economia globale. Di conseguenza, potrebbe creare un terreno di gioco equo in cui la valuta globale mantiene lo stesso valore senza tassi di cambio, indipendentemente dalla posizione dell’utente.