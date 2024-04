Bianca Atzei su YouTube con il videoclip di “Discoteca”

BIANCA ATZEI pubblica il video del nuovo singolo, DISCOTECA, uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali il 29 marzo

Il brano, prodotto da Diego Calvetti, ha sonorità irresistibili che richiamano l’inconfondibile sound degli anni 80 in un emozionante omaggio a hit leggendarie, come per esempio Sweet Dreams degli Eurythmics: l’effetto catarsi è assicurato, chiudendo gli occhi ci si ritroverà scaraventati in pista con una mirror ball al centro, fumo, divanetti e luci strobo.

Bianca Atzei racconta: «Prendo fiato, mi allontano. Ho voglia di me, tutto il resto mi stressa… Con Discoteca sono tornata alla spensieratezza delle mie serate trascorse a ballare lontana da ogni tipo di preoccupazione, e mi sono divertita a immaginare di frequentare i club di qualche decennio prima, negli anni 80, che poi sono gli anni in cui io sono nata. La musica di quel periodo mi è entrata dentro sin da bambina, certe canzoni crescono dentro di te, fanno parte di te e le riascolti sempre con piacere e un brivido di nostalgia anche per il resto della tua vita. È da questo mix di nostalgia della mia infanzia e della mia voglia di leggerezza tipica dell’adolescenza che sono nati sia questo brano, sia il mood che accompagnerà anche tutto il disco che sta per arrivare.»

DISCOTECA anticipa il nuovo album in studio di Bianca Atzei, in arrivo a maggio.

BIANCA ATZEI – BIOGRAFIA

Bianca Atzei, classe 1987, nasce a Milano con il cuore in Sardegna. Appassionata di cantautori come Luigi Tenco e Sergio Endrigo e di interpreti come Patty Pravo, nell’agosto 2012 pubblica il singolo “L’amore vero”, che in poco tempo diventa un grande successo radiofonico. A seguire, nell’autunno dello stesso anno, esce il singolo “La gelosia” in duetto con Francesco “Kekko” Silvestre dei Modà, che a oggi conta 14 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel 2013 arriva la collaborazione con il cantautore Niccolò Agliardi nel brano “Fino in Fondo” e continua quella con Kekko Silvestre, autore per Bianca della sua hit dell’estate “La paura che ho di perderti” (disco d’oro e 17 milioni di visualizzazioni su YouTube). Bianca ha partecipato alla 65ma edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il solo al mondo” e la cover di “Ciao amore, ciao” di Luigi Tenco. Entrambi i brani sono contenuti nel primo album, “Bianco e Nero” (Baraonda/Artist First), pubblicato il 12 febbraio 2015. Nello stesso anno Bianca duetta con J-Ax nel singolo del rapper milanese, “Intro”. Nel 2017 ha partecipato alla 67ma edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Big” con il brano “Ora esisti solo tu”, certificato disco d’oro. Nello stesso anno porta avanti un tour di 30 date. Il 15 giugno 2018 esce il singolo “Risparmio un sogno”, scritto da Ultimo. Il 5 febbraio 2021 esce in collaborazione con i Legno il brano “John Travolta”, a cui segue, il 7 luglio dello stesso anno, “Straniero” in collaborazione con Seryo e il produttore Boss Doms che ne cura l’arrangiamento. L’8 marzo 2022 pubblica “Videogames” feat. Ciao Sono Vale & Danti e l’8 aprile “Collisioni” feat. Virginio. Il 29 aprile 2022 esce il suo secondo progetto discografico, “Veronica”, che contiene, tra le altre, le collaborazioni con J-Ax, Arisa, Briga e Malgioglio. Il 9 giugno 2023 pubblica ”Il Mio Canto Libero”, una raccolta di 8 cover in versione ninna nanna dedicate al figlio appena nato Noa Alexander.

Il 29 marzo 2024 pubblica Discoteca, il singolo che anticipa l’arrivo di un nuovo album in primavera.