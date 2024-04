Al nuovo TeatroMagma Carlina Torta e Aldo Gentileschi in “Ospiti”

Domenica 21 aprile alle ore 16.45 dal sodalizio artistico tra l’attrice e autrice Carlina Torta e l’attore e pianista Aldo Gentileschi nasce uno spettacolo originale e tragicomico: “Ospiti”

OSPITI scritto a quattro mani, nasce dall’improvvisazione per divenire poi vera e propria partitura musicale. Un atto unico in 14 quadri, inframezzati da brani musicali che scandiscono il tempo della strana convivenza tra due personaggi all’apparenza molto diversi tra loro, che finiscono per diventare amici e sostenersi a vicenda. Come possono, infatti, una bibliotecaria in pensione, che ha sempre desiderato fare l’attrice, e un ex concertista, che si è reinventato istruttore di ginnastica per anziani, condividere lo stesso tetto? Pietro chiede ospitalità a Rita, non avendo alternativa, facendosi mantenere in cambio di una piccola collaborazione domestica. Nel corso della convivenza forzata, i due si scontrano e si confrontano, spesso ricorrendo a piccole bugie e gesti di opportunismo. Insieme, Rita e Pietro, esplorando temi universali di rinascita, amicizia e speranza, affrontano le proprie paure e incertezze, cercando di trovare il coraggio di inseguire ancora i propri desideri.

Carlina Torta, una lunga esperienza teatrale e cinematografica, nel 1980 fonda il Teatro Panna Acida con Angela Finocchiaro, è docente insieme a Silvia Calamai e Stefano Massini nella Scuola di Scrittura Teatrale diretta da Dacia Maraini (2003 al 2006), e viene diretta da registi come Giancarlo Sepe, Nanni Moretti, Andrée Ruth Shammah.

Aldo Gentileschi ha fondato insieme a Brad Repp “Duo Baldo”, concerto comico, con cui gira il mondo.

Il TeatroMagma è il nuovo teatro delle Cure, nato nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana di uno spazio industriale di 1000 mq, una ex conceria a due passi dalla piazza del quartiere, 140 posti e una programmazione varia per generi e protagonisti, a cura di Nicola Magnini e Marina Melani della Magnoprog e di Roberto Caccavo a cui è stata affidata la direzione artistica.

Domenica 21 aprile, ore 16.45

TeatroMagma

via Domenico Cirillo 1r, Firenze

OSPITI

Atto unico di e con Carlina Torta e Aldo Gentileschi

Durata 80 minuti

Ingresso € 15

Info biglietti su www.teatromagma.it – prenotazioni@teatromagma.it – 3384790437