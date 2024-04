A “Sorgente di vita” su Rai 3 gli ostaggi e la Pesach

Gli ostaggi, la Pesach, una mostra su Emanuele Artom e i 50 anni di teatro di Andrée Ruth Shammah a “Sorgente di vita” stamani su Rai 3

Domenica 21 aprile, alle 07.00 su Rai3, nuovo appuntamento con “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Guy Gilboa Dalal è uno degli ostaggi israeliani catturati da Hamas nell’eccidio del 7 ottobre 2023. Sua madre Meirav e suo fratello Gal sono venuti in Italia, con una delegazione di familiari di ostaggi, accompagnati dal Ministro degli Esteri israeliano Katz. Hanno incontrato autorità, comunità ebraiche, il Papa, per sensibilizzare e chiedere supporto per la loro liberazione. In un Medioriente sempre più instabile, la trattativa con Hamas per la liberazione degli oltre centotrenta ostaggi, ancora nelle loro mani, non accenna a sbloccarsi. E la stessa organizzazione terroristica ha ammesso che alcuni di essi potrebbero essere morti. Per la società israeliana, una ferita aperta.

Pesach, la Pasqua ebraica, quest’anno dalla sera del 22 aprile, è una delle più importanti festività del calendario ebraico. Dura otto giorni, durante i quali gli ebrei di tutto il mondo si astengono dal mangiare cibi lievitati, in ricordo della precipitosa fuga dall’Egitto, prima della quale – secondo la tradizione – non ebbero nemmeno il tempo di far lievitare il pane. Le comunità ebraiche hanno inventato tante ricette, per celebrare la festività. Una di queste è la pizzarella con il miele, tipica della cucina giudaico-romanesca. Al centro culturale Il Pitigliani di Roma nonne, madri e figlie si cimentano nella preparazione.

A Torino una marcia per ricordare Emanuele Artom, giovane partigiano ebreo, ucciso dai nazifascisti nell’aprile del 1944, autore di un diario che è tra le più importanti testimonianze della Resistenza. Organizzata da Comunità Ebraica e Comunità di Sant’Egidio, alla marcia hanno partecipato società civile e scolaresche torinesi. Le voci dei ragazzi, e la ricostruzione della vita di Artom dello storico Alberto Cavaglion.

Andrée Ruth Shammah celebra mezzo secolo di palcoscenico con la regia di un testo dello scrittore israeliano Roy Chen, “Chi come me”, in scena al Teatro Franco Parenti di Milano fino al 4 maggio. Uno spettacolo che segna l’addio alla regia teatrale dell’anima e animatrice del Parenti, teatro erede della tradizione del vecchio Salone Pierlombardo, oggi crocevia della vita culturale e artistica milanese.

“Sorgente di vita” è in replica, sempre su Rai3, martedì 23 e mercoledì 24 aprile alle 1.15.