Vipiteno protagonista a “Bellissima Italia Generazione Green” su Rai 2

Le bellezze di Vipiteno al centro della puntata di oggi del programma “Bellissima Italia Generazione Green” in onda su Rai 2

Si andrà alla scoperta di Vipiteno la città più a nord d’Italia per la puntata di “Bellissima Italia Generazione Green” in onda sabato 20 aprile alle 16.45 su Rai 2. Fabrizio Rocca partirà dal centro storico, dalla via principale che separa la città vecchia da quella nuova e dal suo monumento più iconico, la Torre delle Dodici.

Il racconto poi si sposterà all’interno di un’azienda che è diventata una sorta di portabandiera del green sul territorio perché è riuscita a trasformare i reflui zootecnici in combustibili green.

E poi una visita alle stalle, nei masi, attraverso campi di meli in fiore fino ad arrivare in cima ad un castello, Castel Tasso, per conoscere la storia lunga 800 anni di questa fortezza, ma anche per scoprire la vita di Manuel, il giovane castellano che insieme alla sua compagna lo ha in gestione da qualche anno.