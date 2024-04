“UNA NIT- Storia di un clown che non sa come si muore” al Teatro Kopò

Il 20 e il 21 aprile il palcoscenico del Teatro Kopò di Roma accoglie UNA NIT- Storia di un clown che non sa come si muore, di e con Riccardo Forneris

Il 20 e il 21 aprile il palcoscenico del Teatro Kopò di Roma accoglie UNA NIT- Storia di un clown che non sa come si muore, di e con Riccardo Forneris. In scena un uomo raffreddato. accanto a lui un telefono. Driiin! Da una chiamata inizia il viaggio tragicomico, tra surrealismo e realtà, un viaggio dal giorno alla notte con foglie ed ombrelli. La morte si avvicina, lo chiama al telefono, bussa alla sua porta, lui non sa che fare, non sa come prendere la notizia, non sa come vestirsi, se deve esserne felice o averne paura, chiede tempo, non ci crede. La morte è sempre così, sappiamo che prima o poi arriva, ma non crediamo possa toccare proprio a noi. Quando poi si avvicina, restiamo increduli come bambini, stupiti come clown.

Una Nit, uno spettacolo blues per tutti. Uno studio ludico sulla morte attraverso l’ amore per la vita.

Biglietti: 15 euro

Teatro Kopò_ Via Vestricio Spurinna,47 – Roma – 00175 -Italia

Metro Numidio Quadrato

Info e prenotazioni:

06 76910181.

SMS Whatsapp e/o Telegram 373 8720558