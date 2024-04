Tajani scioglie le riserve: si candida alle elezioni Europee

Il vicepresidente del Consiglio Tajani al Consiglio nazionale di Forza Italia annuncia la candidatura alle Europee: “Ma senza rinunciare ai ruoli di ministro e vicepremier”

“Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni europee, e lo farò profondendo tutte le mie forze senza però mai rinunciare o far passare in secondo piano il ruolo di ministro degli Esteri e di vicepresidente del Consiglio. Mia moglie e la mia famiglia, come fanno da trent’anni, mi perdoneranno se mi dedicherò alla campagna elettorale…”. Lo ha annunciato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Consiglio nazionale di Forza Italia all’hotel Parco dei Principi, a Roma. “Non è soltanto il segretario del partito che vuole guidare le liste del partito per rinforzarle, il motivo principale è quello di mettere nell’agone elettorale trent’anni di vita nelle istituzioni europee e tutta la mia esperienza, la mia storia e un ruolo nel Ppe che mi aveva affidato Berlusconi- ha aggiunto Tajani- C’è quindi una ragione politica in questa scelta, ed è giusto farlo per gli elettori e anche per la classe dirigente: se un segretario non ha il coraggio di mettersi alla guida della squadra che gli ha dato fiducia in un congresso, non sarebbe un buon segretario di partito”.

Tajani ha sciolto la riserva ufficializzando la sua candidatura come capolista di Forza Italia ovunque tranne nelle isole, dove la testa della lista andrà all’eurodeputata uscente ex Pd, Caterina Chinnici.