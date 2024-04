“Suitcase” è la canzone d’esordio di Meri Lu Jacket

Meri Lu Jacket è nata nel Regno Unito ma è cresciuta in Italia, immergendosi nella vibrante cultura che la circondava: “Suitcase” è il suo debutto

“Suitcase” è il singolo di debutto della songwriter itinerante Meri Lu Jacket, fuori su tutte le piattaforme digitali. Un brano che è molto più di una semplice canzone, ma un viaggio attraverso il soul indie pop che racconta la storia di un litigio apparentemente banale tra due persone innamorate. Ma sotto la superficie, c’è la profonda sensazione di solitudine e l’inquietudine di sentirsi incompleti senza l’amore dell’altro. Il brano è stato prodotto da Alex Marton per la Firstline Production con le chitarre di Filippo Scandroglio. Con la sua voce coinvolgente e le melodie avvolgenti, Meri Lu Jacket cattura l’essenza di questa esperienza umana universale, trasformandola in un brano che colpisce dritto al cuore. È una fusione di emozioni e suoni che lascia un’impressione indelebile.

Dalle strade affollate d’Europa agli angoli vibranti del mondo, Meri Lu Jacket si sposta di città in città per conoscere musicisti e suonare ovunque ve ne sia l’occasione. Ora, mentre si prepara per il suo attesissimo nuovo album, Meri Lu Jacket ha riversato cuore e anima in collaborazioni con talenti veramente eccezionali. Tra questi c’è Tony Moore, un musicista esperto noto per il suo tempo con Iron Maiden e Cutting Crew, famoso per il brano iconico “Died in Your Arms“.

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/7mo98eziYQ7Xc8J3nhrRsL?si=8KIvgIgvRLiPoVrWJdU81w

BIO:

Meri Lu Jacket è nata nel Regno Unito ma è cresciuta in Italia, immergendosi nella vibrante cultura che la circondava. È una cantante, compositrice, e musicista con uno stile unico tutto suo. Le sue esibizioni sono come un’esplosione di energia, grazie alla sua voce potente e alla sua capacità di mescolare diversi stili musicali insieme. Dai ritmi elettronici alle melodie soul, lei ha fatto tutto! Nel corso degli anni, Meri Lu Jacket ha collaborato con molti artisti provenienti da scene musicali di ogni tipo. Ora, si sta facendo strada nella ribalta con il suo progetto da solista, pronta a condividere la sua nuova musica con il mondo.

Meri Lu Jacket si è elevata al culmine della sua passione per la scrittura di canzoni laureandosi in Songwriting presso la rinomata British Modern Music University a Bristol, si è rapidamente distinta come una forza catalizzatrice nel panorama musicale internazionale. Meri Lu Jacket ha trasformato la sua passione per suonare per strada in un’incredibile opportunità di connettersi con altri artisti in viaggio attraverso l’Europa. Lungo il cammino, ha avuto l’opportunità di incontrare una vasta gamma di talenti musicali, condividendo esperienze, ispirazioni e, soprattutto, creando musica insieme. Questi incontri hanno dato vita a collaborazioni uniche e significative, permettendo a Meri Lu Jacket di espandere il suo bagaglio artistico e di arricchire la sua esperienza musicale. Con le sue sessioni di songwriting, Meri Lu ha intessuto un legame unico con artisti emergenti in ogni angolo del globo. Da Londra al Portogallo, un faro luminoso che guida le menti creative attraverso le correnti tumultuose del processo creativo.

Meri Lu è più di una compositrice; è una visionaria, un’artista che sussurra melodie all’anima dei suoi collaboratori e trasforma emozioni in armonie indimenticabili. Ha anche aggiunto un capitolo entusiasmante alla sua carriera artistica scrivendo e registrando la colonna sonora per il film “Mercedes” (Panoctupus Production) ancora in attesa di uscita. Si è recata a Bratislava, Slovacchia per lavorare alla colonna sonora del film.

Meri Lu Jacket non è solo musica: è una vera imprenditrice con un talento naturale per creare esperienze indimenticabili. In Toscana, è la mente dietro “Maremma Unplugged”, un’azienda che organizza concerti intimi esclusivi sulle colline pittoresche, aggiungendo un tocco di magia al paesaggio toscano. Svelando il luogo, l’artista rimane segreto. Ma non è tutto: a Londra, Meri Lu Jacket ha una residenza nel rinomato “Bedford Pub“, un luogo sinonimo di esibizioni leggendarie di artisti come Ed Sheeran, KT Tunstall, James Morrison e James Bay. Non solo si esibisce sul palco con le sue performance una volta al mese, ma assume anche il ruolo di ospite e presentatrice, aggiungendo il suo tocco personale agli eventi iconici del locale.