Su Rai 5 Riccardo Rossi con “L’amore è un gambero”

Riccardo Rossi in “L’amore è un gambero”, in onda sabato 20 aprile alle 21.15 su Rai 5 per il ciclo teatrale “Per fortuna che c’è Riccardo”

I trucchi per affrontare al meglio tutte le fasi di una storia sentimentale e tutte le avventure che un amore deve fronteggiare per sopravvivere a se stesso. Li svela Riccardo Rossi in “L’amore è un gambero”, in onda sabato 20 aprile alle 21.15 su Rai 5 per il ciclo teatrale “Per fortuna che c’è Riccardo”.

Non esiste una persona al mondo senza un amore da raccontare, che sia stato il primo o l’ultimo fa poca differenza: ha fatto ridere, ha fatto piangere, ma è stato amore, ed è rimasto scolpito per sempre nei cuori. E tutte le esperienze vissute e che accomunano le persone sono legate dal fil rouge dell’esperienza: la prima dichiarazione, la telefonata che non arriva, la prima seduzione vera, da adulti, la prima convivenza, gli inevitabili “tradimenti”, le vendette e il primo matrimonio cui spesso ne segue un altro, il secondo.