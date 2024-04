Stasera su Rai 4 “The Hollow Point – Punto di non ritorno”: la trama del film

Stasera su Rai 4 alle 21.20 va in onda il thriller “The Hollow Point – Punto di non ritorno” (2016): la trama del film

E’ nel segno dell’azione il sabato sera del 20 aprile su Rai 4: alle 21.20 va in onda il thriller “The Hollow Point – Punto di non ritorno” (2016). Dopo alcuni anni di assenza, lo sceriffo Wallace fa ritorno nella sua città natale in Arizona dove trova la comunità sotto lo scacco della criminalità organizzata e del traffico d’armi. Inimicatosi il boss del cartello messicano Atticus, che ben presto lo vuole morto, Wallace capisce che l’unico modo per proteggere la città e i suoi abitanti è l’utilizzo delle maniere forti. Lo sceriffo troverà un alleato in Leland, l’anziano uomo di legge in pensione che ha sostituito, e insieme inizieranno una spietata lotta contro il crimine.

Diretto dal regista spagnolo Gonzalo López-Gallego che si è fatto apprezzare nel genere fantastico con “Apollo 18” e “Open Grave”, “The Hollow Point – Punto di non ritorno” si presenta come una versione pulp e hard boiled di “Non è un paese per vecchi”. Ritmo sempre elevato e crescendo di tensione, il film si contraddistingue anche per un cast di volti molto amati dal grande pubblico come Patrick Wilson, Ian MacShane e John Leguizamo.