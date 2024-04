Rinite allergica: RINOSOL 2ACT alleato contro il naso chiuso

Polline, acari della polvere, spore di muffe e pelo di alcuni animali sono solo alcuni degli elementi che in primavera possono scatenare fastidiose irritazioni, capaci di sfociare in veri e propri disturbi come la rinite allergica.

Una condizione che colpisce circa 1 persona su 3 e causa sintomi simili al raffreddore: il naso che cola e congestione nasale, starnuti, tosse, debolezza e stanchezza, prurito agli occhi, al naso e alla gola, diminuzione del senso del gusto e dell’odorato.Avere il naso congestionato è un problema e come tale si può affrontare con Rinosol 2ACT che libera il naso e attraverso un meccanismo d’azione meccanico, non farmacologico, crea una barriera meccanica sulla mucosa nasale, utile nel prevenire il contatto con agenti esterni.

Rinosol 2ACT è un Dispositivo Medico che unisce un’efficace azione decongestionante ad un’azione protettiva della mucosa nasale. È indicato nei casi di congestione e irritazione della mucosa nasale, come nelle sindromi influenzali, raffreddore, riniti allergiche e sinusiti, sia acute che croniche. Il prodotto non contiene decongestionanti vasocostrittori, quindi grazie al suo meccanismo d’azione non farmacologico, non crea assuefazione, non secca la mucosa nasale e può essere utilizzato frequentemente durante il giorno anche per periodi prolungati. Rinosol 2ACT è Gluten Free e realizzato con ingredienti da agricoltura biologica.

Rinosol 2ACT grazie ad un complesso attivo naturale di tannini, resine, polisaccaridi e flavonoidi svolge una doppia azione:

• libera il naso, grazie alla sua azione fluidificante del muco, che ne promuove l’eliminazione;

• effetto barriera contro virus e batteri, grazie alla formazione di un film mucoadesivo ad azione barriera che protegge la mucosa dal contatto con gli agenti esterni (virus, batteri, fumo, smog, pollini, polvere, etc.) e svolge anche un’azione antinfiammatoria indiretta.

Completano l’efficacia di Rinosol 2ACT le proprietà rinfrescanti degli oli essenziali che donano una piacevole sensazione di freschezza. Il rispetto della fisiologia della mucosa nasale è garantito inoltre dal carattere isotonico della formulazione.

Quando e come utilizzare RINOSOL 2 ACT

È indicato nei casi di congestione e irritazione della mucosa nasale, come nelle sindromi influenzali, raffreddore, riniti allergiche e sinusiti, sia acute che croniche. Ideale per un uso frequente e per periodi prolungati. Può essere utilizzato anche in gravidanza e allattamento.

Applicare 1 o 2 erogazioni per narice, soffiare il naso delicatamente e ripetere l’applicazione. Per favorire una distribuzione omogenea del prodotto è utile massaggiare lievemente il naso dall’esterno con movimenti longitudinali dal basso verso l’alto. Si consiglia l’utilizzo di Rinosol 2ACT più volte durante la giornata anche a distanza ravvicinata e di ripetere l’erogazione prima di coricarsi.

Al primo utilizzo, per eliminare l’aria dall’erogatore, premere più volte fuori dalle narici. Si suggerisce di agitare il flacone prima dell’uso. Si consiglia di usare il prodotto entro 2 mesi dall’apertura.

Presentazione e Prezzo

Flacone in vetro da 15 ml con nebulizzatore spray.

Prezzo al pubblico consigliato: 9,90€