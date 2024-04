Quando si bonificano le discariche a “Italian Green” su Rai 2

Stamani su Rai 2 con “Italian green” un nuovo viaggio nell’Italia sostenibile alla scoperta di aziende, iniziative e progetti sostenibili

Nuova puntata di “Italian green” – in onda sabato 20 aprile alle 10.00 su Rai 2 – e del viaggio nell’Italia sostenibile alla scoperta di aziende, iniziative e progetti accomunati dallo stesso filo conduttore: la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente. Una suggestiva location, individuata in una discarica dove i rifiuti vengono trasformati in biogas ed energia elettrica, sarà il punto di ritrovo dei quattro conduttori: Mario Acampa, Riccardo Cresci, Noemi David e Marco Martinelli, che faranno da ciceroni alla scoperta di un’Italia ricettiva ai valori della sostenibilità.

Dall’interno di questa cornice industriale, il racconto si snoderà con il susseguirsi di altri temi green. Un particolare caso di studio testimonierà le attività di bonifica e riqualificazione di un terreno che per anni ha ospitato una discarica con tonnellate di rifiuti. Punto ricorrente del racconto, la mobilità sostenibile con gli ultimi aggiornamenti in materia di auto full electric e delle loro caratteristiche che rivoluzionano il concetto dell’elettrico. Uno sguardo anche sulle ultime innovazioni in materia di ingegneria che rende possibile la progettazione e la produzione di macchinari e sistemi progettati ad hoc per l’automatizzazione di processi aziendali.

Infine, un excursus all’interno di una realtà che dimostra come anche l’industria metallurgica possa adattarsi ai principi di sostenibilità e di riciclo. Rubriche assegnate a ciascun conduttore porteranno all’approfondimento di aspetti curiosi legati al mondo della chimica, dell’alimentazione, del clima e della cultura sostenibile in generale. Brevi intermezzi musicali a tema green, eseguiti da una band che utilizza strumenti realizzati con oggetti quotidiani di recupero, saranno il filo conduttore del racconto.