Previsioni meteo 20 aprile 2024: tempo ancora instabile

Le previsioni meteo di oggi, sabato 20 aprile 2024: ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali con piogge e neve sui rilievi

Continua la fase di maltempo che in questa settimana ha colpito l’Italia, dopo l’arretramento dell’anticiclone e l’arrivo di una serie di perturbazioni. Nella giornata di oggi avremo condizioni meteo all’insegna di piogge e nevicate sui rilievi alpini e appenninici del Centro e del Nord, mentre domani il quadro resterà invariato, con precipitazioni sparse lungo tutto lo Stivale. Le temperature risaliranno ancora di qualche grado, riportandosi in linea con la media stagionale dopo il brusco calo dei giorni scorsi.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 20 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi su Triveneto, Emilia Romagna e Liguria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse. Neve fino a 800-1000 metri. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse specie sui settori tirrenici. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni diffusi. Neve oltre i 900-1300 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Campania, Molise e Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Peninsulari con piogge e temporali anche intensi, più asciutto altrove. In serata e nottata ancora piogge sparse, più asciutto su Sicilia e Sardegna. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .