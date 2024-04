Pinhdar in radio e in digitale con una nuova canzone

Squarci di elettronica dark nel nuovo seducente singolo del duo milanese Pinhdar, metafora del bisogno d’empatia e secondo antipasto del nuovo album

Fuori in formato digitale “Little Light” della band trip-hop/dark-wave milanese PINHDAR. È il secondo singolo in vista dell’uscita dell’atteso secondo album “A Sparkle On The Dark Water”. Il brano è capace di farci immergere nel loro vellutato ed affascinante universo fatto di eleganti chiaroscuri.

“Little Light” è la metafora di un rapporto in cui uno dei due soggetti si sente insicuro e smarrito – “brancola nel buio” – la cui unica luce per orientarsi è quella che riceve dall’altro. Come fosse un pesce negli abissi più profondi, chi è al suo fianco gli dà occhi e sensibilità per non andare alla deriva. Espressione di solidarietà umana o di amore? Poco importa, perché ancora una volta il pathos sapientemente generato dall’espressiva voce di Cecilia Miradoli e dall’intensa musica sintetica di Max Tarenzi trasporta l’ascoltatore in un universo introspettivo in cui tutti possono identificarsi. Arpeggiatori elettronici e chitarre nervose si fondono, con gusto, nella creazione di atmosfere dream pop e dark wave.