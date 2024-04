Pfizer illustra priorità strategiche per la neonata Oncology

In un incontro con la comunità degli investitori, Pfizer ha illustrato le sue priorità strategiche per la neonata organizzazione Oncology e come dovrebbero posizionarla

Fresca dell’acquisizione da 43 miliardi di dollari dell’azienda di coniugati anticorpo-farmaco Seagen, Pfizer ha illustrato, in occasione di un evento dedicato agli investitori, i suoi piani aziendali per l’oncologia, che prevedono di concentrare lo sviluppo su pochi tipi di tumore e di potenziare il portafoglio di farmaci biologici.

Entro il 2030, Pfizer spera di avere in commercio almeno otto farmaci antitumorali di grande successo (blockbuster).

Chris Boshoff, chief oncology officer di Pfizer, ha sottolineato che il portafoglio di farmaci oncologici dovrebbe essere “un fattore critico di potenziale crescita sostenibile a lungo termine delle vendite e degli utili… fino alla fine del decennio”.

Le vendite di Ibrance, l’attuale farmaco oncologico più venduto dell’azienda, e i ricavi di Xtandi, prodotto commercializzato in collaborazione con Astellas, sono destinati a subire pressioni, poiché entrambi i prodotti nel 2027 inizieranno a perdere l’esclusività di mercato. Per contrastare questa situazione, l’acquisto di Seagen ha aggiunto una serie di coniugati anticorpo-farmaco (ADC), tra cui Adcetris e Padcev, che si prevede quest’anno aggiungeranno un fatturato complessivo di 3,1 miliardi di dollari.

Nel sottolineare la capacità di Pfizer di potenziare il precedente portafoglio di Seagen, Boshoff ha ricordato i 10 siti produttivi di Pfizer che sfornano farmaci oncologici in tre continenti, contro uno di Seagen, oltre a una capacità di volume di fiale per la produzione di coniugati anticorpo-farmaco (ADC) sei volte superiore a quella della sola Seagen. Pfizer ha una presenza commerciale in oltre 100 Paesi e il team commerciale di Seagen è il triplo di quello di Seagen.

Focus su 3 piattaforme e 4 principali tipi di cancro

Oltre agli ADC, Pfizer ha dichiarato che concentrerà lo sviluppo oncologico su piccole molecole e anticorpi bispecifici, compresi altri biologici immuno-oncologici, in quattro principali tipi di cancro. Questi comprendono: il cancro al seno; il cancro genitourinario, che include i tumori della prostata e dell’urotelio; l’ematologia-oncologia, che include il mieloma multiplo e i linfomi; e i tumori toracici, che includono i tumori del polmone, della testa e del collo.

“Abbiamo una strategia chiara, incentrata su tre modalità scientifiche fondamentali e su quattro principali tipi di tumore”, ha sottolineato Boshoff, promosso lo scorso anno al suo attuale ruolo. Ha aggiunto che Pfizer si aspetta “molti catalizzatori significativi… fino alla prima metà del 2025 e oltre”.

Tra i principali prodotti evidenziati da Pfizer in occasione di una giornata dedicata all’innovazione per gli investitori, figurano il degradatore del recettore degli estrogeni vepdegestrant e l’inibitore CDK4 atirmociclib nel carcinoma mammario, l’ADC HER2-directed disitamab vedotin e l’inibitore PD-1 sottocutaneo sasanlimab nel carcinoma della vescica e l’inibitore EZH2 mevrometostat nel carcinoma della prostata. L’azienda punta a lanciare tutti e cinque questi farmaci nel 2025 o nel 2026.

Nonostante il potenziale di crescita dei nuovi farmaci, l’impatto della perdita della copertura brevettuale di Ibrance sarà così forter che Pfizer prevede che il contributo del cancro al seno alle vendite totali di oncologia scenderà a circa il 10% entro il 2030, dal 40% circa del 2023, ha dichiarato Varma agli investitori durante l’evento di giovedì.

Si prevede invece che il cancro genitourinario diventerà il principale franchise oncologico di Pfizer, con un contributo di circa il 35%. In quest’area, la combinazione di Padcev di Pfizer, partner di Astellas, e Keytruda di Merck sta diventando un nuovo standard di cura per il cancro alla vescica in prima linea. Anche il disitamab vedotin, già commercializzato in Cina da RemeGen, è in fase di sperimentazione insieme a Keytruda in uno studio di fase 3 sul cancro alla vescica HER2 non trattato in precedenza.

Inoltre, Pfizer conta anche su un follow-up più lungo dei dati di sopravvivenza globale dello studio di fase 3 TALAPRO-2 nel corso di quest’anno per estendere potenzialmente la combinazione del suo inibitore PARP Talzenna e di Xtandi a una popolazione più ampia di tumori della prostata. Inoltre, l’azienda intende lanciare quest’anno due studi di fase 3 per mevrometostat nel carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione.

Pfizer ha recentemente avviato una spinta verso i tumori del sangue con l’approvazione da parte della Fda di Elrexfio, un farmaco bispecifico mirato al BCMA. Anche in questo caso, sono in corso diversi studi di fase 3 per la terapia del mieloma multiplo, tra cui due studi su pazienti di nuova diagnosi, come trattamento di mantenimento post-trapianto o per pazienti non idonei al trapianto. Inoltre, Seagen è presente con Adcetris, un successo consolidato per il linfoma di Hodgkin classico.

Per quanto riguarda il cancro toracico, Pfizer ha oggi una presenza relativamente ridotta. Per quanto riguarda il tumore del polmone, Pfizer sta lavorando per affermare il suo inibitore di ALK di terza generazione Lorbrena come nuovo standard di cura in questo campo. L’ADC diretto verso l’integrina beta-6 sigvotatug vedotin è entrato di recente nella fase 3 di sperimentazione nel carcinoma polmonare non a piccole cellule non pretrattato, e si prevede che il risultato sarà pronto intorno al 2026 o 2027.

Nel 2023, le vendite di Pfizer nel settore oncologico sono calate del 3% a tassi di cambio costanti, raggiungendo 11,6 miliardi di dollari, nonostante il piccolo contributo dei prodotti Seagen negli ultimi giorni del 2023. Il calo complessivo è stato determinato dalla riduzione dei ricavi di Ibrance e Xtandi.

Necessaria un’esecuzione “impeccabile

BMO Capital Markets si è detta “incoraggiata” dalle ambizioni di Pfizer, anche se ha avvertito che l’azienda “avrà bisogno di un’esecuzione impeccabile per avere successo e guidare un rialzo sostenuto delle azioni”. Gli analisti hanno aggiunto che gli investitori cercheranno di ottenere risultati clinici positivi dai programmi oncologici chiave, l’esecuzione commerciale dei prodotti attuali e una gestione finanziaria disciplinata mentre l’azienda si libera dalla transazione con Seagen.

Pfizer ha aggiunto che punta a far sì che i biologici contribuiscano a circa il 65% dei ricavi dell’oncologia entro il 2030, rispetto al 6% circa del 2023. Secondo BMO Capital Markets, il cambiamento nella ripartizione dei ricavi a favore dei biologici “rappresenta un potenziale vantaggio competitivo” per il produttore di farmaci, anche se ha notato che sono stati forniti “pochi dati concreti” sulle prospettive.