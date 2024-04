“Nel mezzo del cammin – Il viaggio in compagnia di Dante” al Teatro Duse

Il 20 aprile ore 21 al Teatro Duse di Roma andrà in scena “Nel mezzo del cammin – Il viaggio in compagnia di Dante” di e con Marilena Piu

Il 20 aprile ore 21 al Teatro Duse di Roma andrà in scena “Nel mezzo del cammin – Il viaggio in compagnia di Dante” di e con Marilena Piu. La voce narrante dello spettacolo è di Laura Iannizzotto e le musiche del Maestro Daniele Zappala’.

“Dall’inferno attraverso il purgatorio giungo in paradiso! Un viaggio… il mio, che si intreccia a quello di sommo poeta e preludio dell’imminente progetto cinematografico che presto prenderà forma in un docufilm…” – dichiara l’artista.

“Nel mezzo del cammin – Il viaggio in compagnia di Dante” è uno spettacolo teatrale-musicale che percorre il lungo viaggio del sommo poeta e che…. partendo dagli inferi attraverso il purgatorio giunge nel paradiso. Un viaggio che si viene a sincronizzare e intrecciare al mio viaggio spirituale-evolutivo dell’Anima. Il mio cammino è pronto per essere visibile ad altri, ad un pubblico quanto più vasto possibile, perché possa esser di aiuto.

Nel mezzo del cammin della mia vita mi sono ritrovata in una selva oscura dove regnava la paura… La via era smarrita! Una guida mi venne in aiuto sostenendomi e aiutandomi a non lasciarmi travolgere dal turbinio delle emozioni che non erano altro che una realtà specchio delle mie stesse vibrazioni e lasciarle andare… aiutandomi ad accettarmi con tutte le mie debolezze, paure… E dalla profondità della terra incomincio a scalare la montagna del purgatorio. Da lassù incomincio a vedere tutto sotto una luce diversa, finalmente smetto di giudicarmi, inizio a lasciar andare ciò che aveva fatto il suo corso e sopra ad ogni cosa inizio a provare gratitudine per ogni esperienza vissuta…, perché dietro ad essa c’era un grande insegnamento di vita, si’ la vita, il nostro più grande maestro! Fino a giungere così nel luogo che Dante chiama il Paradiso, un luogo d’amore e di luce, quella luce e amore che da sempre regnava dentro di me, bastava solo vederla con gli occhi dell’Anima.

Questo non è soltanto il mio viaggio, ma è il viaggio di ognuno di noi, e che in scena verrà vissuto con canti scelti dell’Inferno, Purgatorio e Paradiso, intervallati da un monologo iniziale e prologhi di presentazione tra un canto e l’altro. Le musiche eseguite con arpa, violino, violoncello e percussioni che accompagnano tutta la rappresentazione teatrale scritte e dirette dal maestro Daniele Zappala’. Una ballerina col suo corpo e la sua danza interpreta momenti intensi del purgatorio e del paradiso. Una voce narrante interviene tra una declamazione e l’altra dei canti….