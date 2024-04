Michele Mirabella ospite di “A Sua Immagine” oggi su Rai 1

Michele Mirabella sarà ospite di “A Sua Immagine” oggi pomeriggio su Rai 1. In scaletta anche un viaggio a Ravenna, città dei mosaici e della luce

Sarà Michele Mirabella – giornalista, autore e attuale conduttore del programma “Elisir”- il primo ospite di Lorena Bianchetti nella puntata di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 20 aprile alle 16 su Rai 1: Mirabella racconterà gli inizi della sua carriera in Rai. Diversi contributi filmati riporteranno alla mente vari momenti storici delle trasmissioni radiofoniche che hanno fatto epoca: dalle canzoni del Trio Lescano, al tragico annuncio della morte di Papa Pio XII fino a “La Luna nel Pozzo”, uno dei primi programmi di Michele Mirabella.

Paolo Balduzzi, invece, sarà a Torino, nello storico museo della Radio e della Televisione, per far conoscere ai telespettatori la collezione di rari apparecchi radio a partire da quello di Guglielmo Marconi fino ai microfoni utilizzati nei programmi di Renzo Arbore come “Alto Gradimento”, al quale lui deve la sua fortunata carriera televisiva. Il tutto per arrivare alla considerazione che nonostante i cento anni e l’evoluzione della tecnologia sempre più raffinata e veloce, la radio resta uno dei mezzi di comunicazione più amati e utilizzati da milioni di persone di ogni età.

La seconda tappa de “Le Ragioni della Speranza”, con mons. Dario E. Viganò, partirà invece dalla città dei mosaici e della luce: tra V e VI secolo, Ravenna fu capitale dell’Impero Romano d’Occidente e poi avamposto della cultura bizantina in Italia: sono otto i monumenti che l’Unesco annovera fra i Patrimoni dell’Umanità, unici al mondo per ricchezza e qualità artistica delle decorazioni. Il pittore e poeta russo Wassily Kandinsky, in una lettera all’amico e pittore svizzero Paul Klee, scrive: “Ho visto finalmente Ravenna, e tutte le mie aspettative erano nulle di fronte alla realtà. Sono i mosaici più belli e formidabili che io abbia mai visto. Non sono soltanto mosaici, ma vere e proprie opere”.