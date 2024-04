Lo spettacolo “Uno di troppo” in scena all’Auditorium Lux di Gattinara

Cuochi alle prese con la crisi e le vicende quotidiane al centro dello spettacolo “Uno di troppo” in scena all’Auditorium Lux di Gattinara

Nella vivace cucina del rinomato ristorante “Rigatoni”, quattro cuochi intraprendenti si trovano al centro di una serie di avvenimenti che mescolano il dramma della crisi economica con il divertimento delle loro vicende personali. Marta, la manager del locale, che ha saputo guidare il ristorante grazie al finanziamento dell’ex proprietario delle mura, si ritrova di fronte a una difficile decisione. Danilo, il “mammone” della brigata, deve ancora consultare la madre prima di prendere qualsiasi iniziativa. Dario – uno studente universitario fuori corso che ha trovato nella cucina una sorta di redenzione sociale – cerca di bilanciare la sua vita tra gli obblighi famigliari e quelli professionali. Infine, c’è Alessio Pelliccia, il cui particolare cognome lo rende unico nel gruppo, impegnato a gestire la relazione con il critico fidanzato Silvio.

Tra scherzi, balletti e canzoni, la routine quotidiana sembra scorrere senza troppi intoppi fino a quando Marta non comunica la necessità di tagliare i costi fissi, richiedendo il licenziamento di uno dei membri dello staff. E’ a Marta che spetta la difficile decisione di scegliere chi dovrà lasciare il lavoro in cucina. Tutto questo scatenerà una serie di situazioni comici e al tempo stesso drammatici, con i cuochi che cercheranno disperatamente di influenzare la scelta di Marta e di mettere gli altri colleghi in cattiva luce. Per scoprire come si risolveranno le tensioni in cucina e quali saranno le conseguenze delle decisioni di Marta, rimanete sintonizzati sul ristorante “Rigatoni”, dove il cibo non è l’unica cosa sul fuoco! Come sempre si inizia a sorridere intorno alle 21.00 e il biglietto di ingresso costa 15 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 3312723933.