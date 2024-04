In radio “Baci a metà”, la nuova canzone di Kekko Giugno

In rotazione radiofonica “Baci a metà”, il nuovo singolo di Kekko Giugno disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale

“Baci a metà”, scritto con Tommaso Cesana, è un brano racconta la storia di un amore genuino ed intenso che una coppia di ragazzini sta vivendo, spiegando il forte sentimento che li lega.

Il testo vuole coinvolgere ascoltatori di qualsiasi età per aiutarli nei momenti di difficoltà grazie alla sfera affettiva che si crea in una vera coppia.

L’artista commenta così la nuova release: “Baci a metà per non lasciare che finiscano qua.”

Biografia

Francesco Giugno in arte Kekko Giugno è un giovane cantautore barese classe 2003 con le idee chiare per il suo futuro. Durante questi mesi è stato affiancato da un team di professionisti con la quale ha lavorato duramente ad un progetto quasi pronto del tutto. Nell’ultimo periodo l’artista ha pubblicato quotidianamente cover sui propri social in modo tale da catturare l’attenzione del pubblico giovanile, ottenendo ottimi riscontri.

Kekko ama tantissimo la sua musica, adora scrivere i suoi testi chiudendosi in studio, raccontando emozioni ed esperienze generali vissute sulla propria pelle. Non vede l’ora di svelarvi il progetto che ha in mente con il suo team per quest’estate.

In questi mesi ha presentato i suoi vecchi inediti su palchi molto importanti, un inizio carriera da sogno..

“Baci a metà” è il nuovo singolo.