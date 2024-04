Gabriele Corsi ironizza sullo “sfratto” dal Nove per colpa di Amadeus

Amadeus ‘sfratta’ Gabriele Corsi dall’access prime time del Nove: su X il commento ironico del conduttore

L’ufficialità dell’arrivo di Amadeus al Nove, pone a Discovery nuovi cambiamenti. Il conduttore, ormai ex Rai, guiderà un programma di access prime time e due di prime time. Notizia che comporta quello che dai più è stato definito lo ‘sfratto’ di Gabriele Corsi, quest’ultimo ormai stabile nella fascia access prime time con “Deal With It – Stai al Gioco” e poi con “Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo“.

Su X il conduttore ha commentato con la sua solita ironia e ha scritto: “Eppure mi sentivo benissimo”. Come cambierà l’organizzazione del Nove ancora non è dato saperlo, ma – come si legge su Il Corriere della Sera che ha intervistato Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery – Corsi rimarrà “un volto fondamentale, per lui prevediamo un suo spazio quotidiano in una fascia oraria pregiata oltre che programmi in prime time”.