Fbi e Fbi International con “Rimorso” e “L’ultima fermata” su Rai 2: la trama

“Fbi” e “Fbi International” stasera su Rai 2 con gli episodi “Rimorso” e “L’ultima fermata”, in prima visione assoluta: la trama

Doppio appuntamento con la grande serialità americana, in onda in prima visione assoluta sabato 20 aprile alle 21.20 su Rai 2. Si parte sesta stagione di “Fbi”, con l’episodio intitolato “Rimorso”. Il presidente della Banca Centrale viene assassinato in pieno giorno davanti a un ospedale, dopo essersi casualmente imbattuto in Luke Hopkins e la sua vittima, la giovane Jillian Martinez. Le indagini riporteranno a galla un vecchio caso di rapimento, a cui Jubal aveva lavorato otto anni prima. Con Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, alle 22.10, nell’episodio “L’ultima fermata” della terza stagione di “Fbi International”, Forrester e Powell, durante un’operazione sotto copertura in Libia, si fanno arrestare e rinchiudere in un carcere di massima sicurezza per liberare un ex agente dell’Fbi scomparso nove anni prima. Vo, nel suo nuovo incarico di Primo Sostituto del Capo, dalla nuova centrale dirige le operazioni per farli evadere. Con Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.