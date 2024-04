Charlie Gnocchi ai fornelli di “Cook 40′” stamani su Rai 2

Stamani su Rai 2 torna il programma “Cook40′” con Flavio Montrucchio e la partecipazione di Angelica Sepe. Ospite Charlie Gnocchi

Cantante, chitarrista, conduttore, scrittore, avvocato e tanto altro, con la passione della pittura e del disegno e una collezione interminabile di chitarre: è Charlie Gnocchi a sfidare il tempo a “Cook40’”, il programma condotto da Flavio Montrucchio con la partecipazione di Angelica Sepe dedicato a chi ama cucinare, ma non ha mai abbastanza tempo per farlo, in onda sabato 20 aprile alle 12.00 su Rai 2.

Visto che Charlie, che ha prodotto più di 20.000 quadri con una tecnica di sua invenzione chiamata “metodo moka”, è anche un gran mangiatore ma non sa cucinare, riuscirà la sua tutor, la chef Antonella Ventura, a fargli realizzare un elaborato menu in soli 40 minuti?

La food blogger Stella Menna in questa puntata svelerà un trucco per far tornare croccante il pane raffermo.

Infine, la dottoressa Paola Foresi, nutrizionista, spiegherà quanto sia importante inserire il minestrone e in generale le zuppe di verdure e di legumi nella nostra dieta. Perché abbracciare di più la cosiddetta “dieta povera” migliora lo stato di salute ma anche la sostenibilità alimentare.