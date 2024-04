Aperte all’Unistrapg le iscrizioni al Corso “Maria Montessori: Pedagogy for Peace”

Aperte all’Unistrapg le iscrizioni al Corso Internazionale di Perfezionamento “Maria Montessori: Pedagogy for Peace”: c’è tempo fino al 6 maggio

L’Università per Stranieri di Perugia ha aperto le iscrizioni per la prima edizione del Corso Internazionale di Perfezionamento “Maria Montessori: Pedagogia per la Pace”, che attribuisce 6 CFU. Il corso si terrà dal 10 giugno al 26 luglio 2024.

Questo programma formativo, sviluppato in collaborazione con la scuola dell’infanzia Santa Croce di Perugia “Casa dei Bambini Maria Montessori”, si avvale del patrocinio di AMI (Association Montessori Internationale), Fondazione Villa Montesca, Comune di Perugia, Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 6 maggio.

Aperto ad insegnanti e formatori Montessoriani provenienti da tutto il mondo, con una particolare attenzione alla fascia d’età 3-6 anni, il corso è altresì accessibile a coloro che desiderano familiarizzare con la pedagogia Montessoriana o esplorare tematiche legate alla non violenza, ai movimenti pacifisti, ai diritti dei bambini nei conflitti armati e alla promozione dell’incontro di culture nelle scuole.

Il corso, che integra teoria, pratica ed esperienza di ricerca, mira a sviluppare le competenze dei partecipanti attraverso un’analisi approfondita delle radici della Pedagogia Montessoriana in Umbria e lo studio di argomenti importanti come l’inclusione e l’educazione alla pace,

La durata totale del corso è di 6 settimane, di cui 4 di attività didattiche online e 2 in presenza a Perugia. Le lezioni saranno condotte in lingua inglese e prevederanno una parte a distanza tramite le piattaforme Moodle e Microsoft Teams, seguita da una parte in presenza presso l’Università per Stranieri di Perugia, che comprenderà visite didattiche a luoghi significativi legati alla pedagogia Montessoriana.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, si può visitare il sito web dell’Università per Stranieri di Perugia al seguente link: https://www.unistrapg.it/node/10993 o contattare direttamente l’Università per Stranieri di Perugia all’indirizzo e-mail p4p@unistrapg.it.