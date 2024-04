Anemia e torcicollo a “Buongiorno Benessere” oggi su Rai 1

Stamani su Rai 1 torna “Buongiorno Benessere” con Vira Carbone. Tra gli argomenti, l’anemia, il torcicollo e la distorsione della caviglia

Si apre con un approfondimento sull’anemia da carenza di ferro spiegata dalla dottoressa Debora Rasio, medico nutrizionista, il nuovo appuntamento con “Buongiorno Benessere”, condotto da Vira Carbone e in onda sabato 20 aprile alle 10.30 su Rai 1.

Nello spazio “Primo Soccorso” il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, parlerà di come prevenire e curare il torcicollo, mentre il dottor Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl di Taranto, si soffermerà sui diversi metodi di cottura per preservare le sostanze nutritive dei cibi. A seguire, il professor Roberto Palumbo, direttore Uoc Nefrologia presso l’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, spiega cosa fare per mantenere i reni in buona salute.

Nella seconda parte del programma il professor Gianpaolo Ronconi, responsabile della Uosd Degenza e Servizi di Riabilitazione presso il Policlinico Gemelli di Roma, illustrerà cosa fare in caso di distorsione alla caviglia. In chiusura la dottoressa Fiorella Donati, specialista in medicina plastica e ricostruttiva, presenterà le novità per avere un giro vita invidiabile.