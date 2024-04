Accadde oggi: 60 anni fa dalla Ferrero di Alba uscì il primo vasetto di Nutella

La Nutella compie 60 anni: ecco com’è nato il nome. Il 20 aprile 1964 dalla fabbrica di Ferrero ad Alba uscì il primo vasetto

“Si mise alla finestra a fissare il fiume e poi si girò e mi disse: ‘Nutella’. Io lo guardai come si guarda un matto e gli dissi: ‘Ma di cosa parli? Cos’è Nutella?’ E lui, come se avesse una visione, mi rispose: ‘È il nome del prodotto che correrà nel mondo’. Maria Franca Fissolo Ferrero racconta al Corriere della Sera il giorno in cui Michele Ferrero diede il nome alla Nutella, la crema di nocciole più amata nel mondo. Era il 20 aprile del 1964 quando dalla fabbrica di Ferrero ad Alba uscì il primo vasetto. Sessant’anni dopo, è uno dei prodotti del made in Italy più famoso a livello globale, celebrato con una giornata mondiale, Nutella Day, ogni 5 febbraio.

LA NASCITA DELLA NUTELLA

“Eravamo a Francoforte dove c’era stata una celebrazione della nostra attività tedesca“, racconta Fissolo Ferrero, attualmente presidente di Ferrero International, nell’intervista di Mario Calabresi al Corriere della Sera. “Alle 17.30 tornammo in albergo, c’era anche sua madre e dovevamo andare a cena alle 18, come si usava in Germania. Lui però disse che sarebbe uscito un attimo. La finestra della stanza affacciava sul Meno e lo vedevo camminare avanti e indietro lungo il fiume insieme al suo più stretto collaboratore, Severino Chiesa”.