Stasera su Rai Movie il film “Tora ! Tora! Tora!”: ecco la trama

“Tora! Tora! Tora!”, un colossal su Pearl Harbour di Richard Fleischer, con Martin Balsam, Jason Robards, So Yamamura, su Rai Movie: la trama del film

Il 7 dicembre 1941 i giapponesi bombardarono a sorpresa le Hawaii nel famosissimo attacco a Pearl Harbour. Venerdì 19 aprile, alle 21.10, Rai Movie per il ciclo “Fuoco nemico”, dedicato ai film di guerra, trasmette “Tora! Tora! Tora!” di Richard Fleischer, con Martin Balsam, Jason Robards, So Yamamura, Joseph Cotten. Gli Stati Uniti, allo scopo di rinforzare la propria presenza militare nel Pacifico, hanno deciso di trasferire il comando della propria flotta da San Diego alle Hawaii.

Il Giappone, fino allora non in guerra con l’America, metterà in atto un imponente attacco aereo, prendendo completamente alla sprovvista le forze statunitensi. Questo roboante colossal (Oscar nel 1971 per gli effetti speciali) spezzò il monopolio su Pearl Harbour, che fino allora spettava all’amatissimo “Da qui all’eternità”. Ma “Tora! Tora! Tora!” non è solo un film di esplosioni e picchiate aeree.

Per la prima volta si scelse di raccontare la guerra dal punto di vista di entrambe le nazioni coinvolte, dando profondità e spessore ai giapponesi e sforzandosi di narrare gli errori di intelligence degli americani, che non riuscirono a prevedere e contrastare l’unico bombardamento avvenuto sul loro territorio in tutta la storia.