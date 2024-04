Previsioni meteo 19 aprile 2024: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 19 aprile 2024: le piogge si spostano sulle regioni centro-meridionali, poi deciso miglioramento nel weekend

Maltempo in Italia in questa seconda metà di aprile a causa dell’arrivo di un nucleo di aria fredda e instabile che ha già portato piogge e neve sui rilievi. Anche nella giornata di oggi avremo condizioni meteo instabili specie sulle regioni del Centro e del Sud, mentre al Nord il tempo migliorerà e avremo più sole. Domani precipitazioni in esaurimento su tutta la nostra Penisola per il definitivo allontanamento della perturbazione e il weekend fortunatamente si concluderà con tempo stabile. Le temperature risaliranno di qualche grado, riportandosi in linea con la media stagionale dopo il brusco calo dei giorni scorsi.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 19 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, locali piogge sulla Romagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni con nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse soprattutto su Abruzzo e Lazio. Al pomeriggio fenomeni in graduale esaurimento e ampie schiarite su Marche, Umbria e Toscana. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve oltre i 900-1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni diffusi, localmente anche intensi. In serata e nottata ancora piogge ma in graduale esaurimento. Neve oltre i 1000-1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .