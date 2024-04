Nausea, emicrania e lussazione della spalla a “Elisir” stamani su Rai 3

Il tema della nausea, un disturbo generalmente transitorio e non preoccupante che può dipendere da molte cause stamani a “Elisir” su Rai 3

Nella puntata di Elisir – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi in onda venerdì 19 aprile alle 10.30 su Rai 3 – il professor Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo presso il Campus Biomedico di Roma, affronterà in apertura di trasmissione il tema della nausea, un disturbo generalmente transitorio e non preoccupante che può dipendere da molte cause. Ma quando è il caso di rivolgersi al medico?

A seguire, il professor Piero Barbanti, docente di Neurologia e responsabile dell’Unità per la cura e la ricerca su Cefalee e dolore presso l’IRCCS San Raffaele di Roma, parlerà di sintomi e rimedi per l’emicrania, la forma più comune di cefalea, che si manifesta con dolore acuto o pulsante nella parte anteriore o su un lato della testa.

La lussazione della spalla sarà l’argomento della rubrica “Mi dica dottore”, con il professor Marco Maiotti, ortopedico e coordinatore del Comitato Istruzione per le Tecniche Chirurgiche della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia. In quali casi è necessario intervenire chirurgicamente e in che modo?

Lo spazio finale sarà dedicato ai pro e contro di uno dei metodi di cottura più sfiziosi e popolari al mondo, la frittura. In studio la professoressa Mariangela Rondanelli, endocrinologa e docente di Scienze Dietetiche presso l’Università di Pavia.