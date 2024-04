Leumann + Ka-tet: fuori su YouTube il video live

Su YouTube il video live di Leumann + Ka-tet, in occasione della recente uscita di “Here is not here”, nuovo disco del progetto solista di Manuel Parisella

Dopo l’anteprima su Rockon è da oggi disponibile su YouTube il video live di Leumann + Ka-tet, in occasione della recente uscita di “Here is not here”, nuovo disco del progetto solista di Manuel Parisella. “Here is not here” è un flusso di coscienza, qualcosa di vicino a un concept album. Al tempo stesso lontano. Un non luogo come quello che si crea nella nostra testa quando affrontiamo i momenti di dolore oppure quelli di gioia. Una serie di impulsi diversi e continui che utilizzano i nostri corpi per propagarsi, frequenze che ci attraversano e vanno a risuonare nei posti in cui la nostra anima si è consolidata, rievocando memorie passate o future. Il video live che lo accompagna è stato realizzato al VDSS Studio con la regia di Tiresia Film e ci presenta tre delle tracce presenti nell’album: “Hermit”, “Mist” e “Feather”.

BIO:

Leumann è un progetto di Manuel Parisella che non si pone barriere e limiti di genere musicale. Questa volontà di superare le definizioni lo porta a concepire musica come dei flussi fortemente legati al momento in cui nascono. Caldi synth analogici, fredde elaborazioni digitali, manipolazioni realizzate su nastro magnetico sono la sua cifra stilistica. Il debutto è avvenuto nel 2019 con “Dystopian Land(e)scape”, EP realizzato su un 4 piste a cassetta, pubblicato dalla statunitense Gertrude Tapes. Nel 2021 realizza la colonna sonora del film “Come una vera coppia” di Christian Angeli, vincitore di diversi premi in festival nazionali e internazionali. Dopo due anni di lavoro si appresta a pubblicare il prossimo disco, “Here is not Here”, una passeggiata nel non luogo interiore che è il nido del nostro Io.