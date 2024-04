In radio e in digitale il nuovo singolo di Soft Boys Club

Fuori il nuovo singolo di Soft Boys Club, progetto nato da un’idea di Roberto Checchi, Federico Cavaglià, Loris Giroletti e Federico Ronchini (Earthist)

È online per Futura Dischi/Tipo Dischi CONFRONTO/FUGA, il nuovo singolo di Soft Boys Club, progetto nato da un’idea di Roberto Checchi, Federico Cavaglià (Nobody Cried For Dinosaurs), Loris Giroletti (L’Officina Della Camomilla) e Federico Ronchini (Earthist).

Confronto/Fuga è la libera traduzione del SBC della reazione fisiologica allo stress “fight or flight“. La domanda che la band vuole porre con questo brano è: “cosa è servito rimuovere lo stigma sulla psicanalisi e identificare la radice dei propri traumi se poi non troviamo comunque la forza per affrontare il dramma della quotidianità?”

Il brano è il primo scritto dal gruppo, ancora prima di qualsiasi idea primordiale di nascita del progetto. Una traccia quindi per tanti motivi sentita, voluta e ispirata da un’urgenza artistica e comunicativa istitintiva e tangibile dalla sua forma-testo: un elenco di sintomi e stralci di conversazioni dai momenti più oscuri, urlati fra pop-punk & rimandi hyper-pop.

BIO

Soft Boys Club nasce a Milano nel 2022 con l’intento di proporre una visione alternativa della mascolinità che possa rappresentare i millenial lettori di Sally Rooney, di Mark Fisher, fan di Paul Mescal, Phoebe Waller-Bridge e Corbin Shaw. Il progetto prende la forma di una band punk-rock dalle influenze emo con una particolare attenzione all’elemento cantautorale. Il SBC è attualmente al lavoro sul suo disco d’esordio in collaborazione con il produttore milanese Giacomo Carlone (Belize, Il Triangolo, Angelica, Collazio) e di Marco Giudici (Any Other, Generic Animal, Gregorio Sanchez, Rares), sotto la supervisione di Futura Dischi & Tipo Dischi.