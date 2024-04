Filippo Cattaneo Ponzoni e Maelys online con l’album “Magneti”

L’album di Filippo Cattaneo Ponzoni e Maelys è un microcosmo capace di catturare sensazioni di instabilità e voglia di superare momenti difficili

MAGNETI è il nuovo album di Filippo Cattaneo Ponzoni e Maëlys, fuori per Futura Dischi. Anticipato dai singoli Un motivo per piangere e Buio (al sicuro), Magneti è il disco nato dalla collaborazione tra i due artisti e ispirato da una residenza artistica estiva in Puglia tra il caldo afoso e il canto del mare in sottofondo.

Magneti è la ricerca della propria strada passando attraverso paure e incertezze; è l’incontro tra due progetti solisti da cui, in un incastro naturale e spontaneo, sono nate nuove canzoni scritte a quattro mani e libere di intraprendere un percorso di narrazione dei sentimenti che caratterizzano la generazione d’appartenenza di Filippo e Maëlys.

Tra riflessioni intime, la ricerca interiore di rifugi e sicurezze, ma anche l’inseguimento di speranze e obiettivi, Magneti scorre sulla pelle dell’ascoltatore lasciando un solco che tratteggia un percorso interiore, da intraprendere guidati da Filippo Cattaneo Ponzoni e Maëlys, che con delicatezza ne suggeriscono la destinazione.

CREDITS

Scritte da Filippo Cattaneo Ponzoni, Marilisa Scagliola, Claudio La Rocca (Un motivo per piangere, Come il sole)

Musica di Filippo Cattaneo Ponzoni, Marilisa Scagliola, Claudio La Rocca (Un motivo per piangere, Come il sole), Michele Valente (Chilometri Alternative Version), Luca Giannotti (Chilometri Alternative Version), Danilo de Candia (Chilometri Alternative Version)

Produzioni di Filippo Cattaneo Ponzoni, Sup Nasa (Un motivo per piangere, Come il sole), Crooked Waves (Chilometri Alternative Version).

Mix: Dario Riboli

Chilometri mix: Marco Ravelli

Chilometri (Alternative Version) mix: Michele Valente

Master: Dario Riboli

Chilometri master: Marco Ravelli

Foto e Artwork: La Blet

Logo FCP: Riccardo Michelazzo

Logo Maëlys: Afraid Studio