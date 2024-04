Federico Fashion Style aggredito su un treno

Violenta aggressione omofoba sul treno: la vittima è Federico Fashion Style

Un uomo lo stava riprendendo senza consenso. La violenza verbale è sfociata in una vera e propria aggressione

ROMA – Una violenta aggressione omofoba sul treno: è stato colpito al volto con schiaffi e un pugno e insultato. “Frocio di merda“. La vittima è Federico Fashion Style, il parrucchiere dei Vip che ha denunciato tutto sui suoi canali social: “È vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto questo- si legge in una storia su Instagram- preso a schiaffi e un pugno in faccia su un treno Italo davanti agli occhi di tutti. Essere insultato, denigrato e aggredito per l’orientamento sessuale è vergognoso. Grazie per i messaggi, ora farò tutti gli accertamenti e vi farò sapere. Ma vi prego, smettetela di chiamare le persone frocio! L’omosessualità non è una malattia“.

Il parrucchiere di Anzio se l’è cavata con un trauma cranio facciale, guaribile in 15 giorni, ma il trauma psicologico “è devastante”. Intervistato dal Corriere ha raccontato l’accaduto: “Ho preso il treno Italo a Milano Centrale, alle 6.15, diretto a Napoli; alle 11 il treno si è fermato per un guasto all’altezza di Anagni. Io, che ero chiuso nel salotto che avevo prenotato, sono uscito per chiedere informazioni alle operatrici di bordo: il ritardo aveva superato gli 80 minuti e avevo le clienti in attesa nel mio salone di Napoli che avrei dovuto avvisare. E mi sono accorto che un signore, di mezza età, distinto, che viaggiava in classe business, mi stava riprendendo con il telefonino, senza la mia autorizzazione“. Alla richiesta di cancellare il video sono iniziati gli insulti culminati con l’aggressione: “Mi è saltato addosso, sferrandomi un pugno sul volto e prendendomi a schiaffi. Nella baraonda è uscito perfino il macchinista. Sono state chiamate le forze dell’ordine e l’ambulanza che mi ha portato al pronto soccorso di Colleferro”. Federico Lauri ha detto che sporgerà denuncia contro chi lo ha aggredito.