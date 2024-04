Consulenza nutrizionale: al via il progetto pilota GoodApp di Nestlé

Nasce GoodApp di Nestlé, una piattaforma di consulenza nutrizionale online gestita da biologi nutrizionisti per seguire uno stile di vita personalizzato e sempre accessibile

Dalla frenetica colazione di lavoro al pranzo con i colleghi fino all’aperitivo con gli amici e le merende nel weekend con i figli, ogni giorno dobbiamo adattare la nostra alimentazione agli impegni e alle giornate piene che, spesso, prevedono dei fuori programma. E nonostante l’attenzione alla salute e alla forma fisica rimangano centrali nei desiderata, gli italiani non sembrano più intenzionati a rinunciare al proprio stile di vita per seguire prescrizioni restrittive. Mangiare bene oggi vuol dire mangiare con gusto ed equilibrio.

Ecco che in questo scenario Nestlé, in linea con la sua filosofia di promuovere un’alimentazione equilibrata favorendo scelte consapevoli e informate, propone un contributo concreto per il benessere degli italiani con la nuova GoodApp: una piattaforma di consulenza nutrizionale di qualità, semplice da usare ed efficace dove poter accedere a consigli e indicazioni per un’alimentazione varia ed equilibrata.

Good taste, good balance, good nutrition sono le linee guida della nuova piattaforma web che non propone un regime dietetico pianificato, restrittivo, e dalla durata limitata, ma un percorso di miglioramento della propria educazione alimentare che sostiene i propri obiettivi nel tempo. Il piano, infatti, non prevede una singola visita online, ma un abbonamento minimo di 3 mesi come percorso di affiancamento nel tempo pensato per rendere raggiungibili gli obiettivi stabiliti con l’utente. Con il supporto dei medici di riferimento, la nuova GoodApp si pone come strumento ad integrazione di scelte alimentari per seguire al meglio il proprio stile di vita. Ecco perché i nutrizionisti, oltre alla consulenza, forniranno una serie di ricette tenendo conto di eventuali necessità dell’utente – come allergie, intolleranze o assunzioni di farmaci – ma anche preferenze alimentari – con ricette, ad esempio, vegetariane o vegane così da rendere più semplice sia la preparazione dei pasti che l’adozione di nuove abitudini alimentari.

La piattaforma assicura il più alto standard scientifico grazie a un pool di biologi nutrizionisti qualificati, che collaborano con Nestlé Health Science e che, dopo la prima visita online, forniranno agli utenti un piano nutrizionale personalizzato basato sulle esigenze, gusti e obiettivi di ognuno. Il piano, inoltre, tiene in considerazione le misure antropomorfiche dell’utente – che lo stesso potrà misurare in modo autonomo seguendo le indicazioni fornite sulla piattaforma – utili a monitorare le modificazioni della composizione corporea nel tempo. Non solo: lo standard del programma rimane alto

anche nei livelli di sicurezza e usabilità offrendo un servizio clienti in tempo reale e la possibilità di contattare sempre il nutrizionista. Le visite nutrizionali si svolgono completamente online e hanno una durata di 30 minuti.

A questo link è possibile trovare la piattaforma di consulenza online GoodApp: https://www.buonalavita.it/goodapp/