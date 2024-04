Beauty Tune partecipa per la prima volta a Cosmodonna, da venerdì 19 a lunedì 22 aprile presso il Brixia Forum di Brescia, STAND C23

BEauty Tune, il brand di cosmetica sostenibile che offre prodotti Made in Italy, personalizzati e di alta qualità creati da un algoritmo, partecipa per la prima volta a Cosmodonna 2024, la fiera dedicata all’universo femminile che quest’anno apre le porte all’innovazione e sostenibilità come tema portante nel settore beauty e wellness.

Ed è proprio parlando di innovazione e sostenibilità che BEauty Tune vi aspetta da venerdì 19 a lunedì 22 aprile a Brixia Forum di Brescia (dalle 9:30 alle 19:00, ad eccezione di lunedì fino alle 17:30) allo stand C23 per presentare i suoi prodotti di qualità, innovativi, Made in Italy e sostenibili realizzati con ingredienti scelti e miscelati in funzione delle singole esigenze della pelle di ogni persona.

Cosmodonna è una manifestazione multi-tematica, un contenitore di progetti, approfondimenti ed esperienze che attraversano tutte le sfere dell’essere donna, dalla salute al beauty, passando per fashion e imprenditorialità, senza dimenticare cultura, tempo libero e benessere. Una vetrina su tendenze, sfide e opportunità, che si propone anche come un momento di scambio culturale e incontro multigenerazionale.

IL CONCEPT DI BEAUTY TUNE

BEauty Tune si affaccia per la prima volta in fiera esponendosi così direttamente ai consumatori e condividendo con loro il suo concept “Tu sei TU!”: un concetto semplice ma diretto che è alla base di questo brand, soprattutto in un’epoca in cui celebrare le differenze è diventato fondamentale. BEauty Tune trasforma così la cura della pelle in un’esperienza totalmente personalizzata, grazie all’utilizzo di un algoritmo innovativo per la creazione di formule su misura.

Nato dall’idea del Dott. Alessandro Viola, farmacista e cosmetologo noto su TikTok come doctorVi e founder della start up INCOS S.r.l, e Giulio Tamanza, ingegnere meccanico esperto di algoritmi, il brand propone prodotti totalmente su misura che rispettano le caratteristiche della pelle e degli skin goals fornendo prodotti unici, formulati da zero per ogni tipo di pelle.

Il prodotto infatti non esiste finchè non lo ordini: tramite un semplice questionario vengono raccolti i dati di ogni cliente. Il brand poi, attraverso l’algoritmo nativo e proprietario, traduce le risposte in codici numerici che generano formulazioni uniche per la pelle che vengono poi inserite all’interno del brevettato vaso a doppia camera per la zona T e U, per una skin care personalizzata.

Il nome stesso del brand richiama i valori fondanti, quali inclusività, personalizzazione e sintonia: BEauty, scritto con BE maiuscolo, come essere. Tune, dove TU può avere la valenza di pronome per porre al centro il cliente e i suoi bisogni, ma anche indicativo delle zone T e U del viso.