A Milano Inail e Ordine degli ingegneri rinnovano l’accordo

Al centro dell’accordo sottoscritto tra la Direzione regionale dell’Istituto e l’Ordine degli ingegneri di Milano, la continuità del rapporto di collaborazione previsto dal protocollo precedente con un obiettivo comune: la promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro.

Ambiti e iniziative di collaborazione. Con il protocollo Inail Lombardia e Ordine degli ingegneri intendono promuovere attività e progetti di reciproco interesse per il miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, tra cui la diffusione delle informazioni alle imprese del territorio sulle possibilità di accesso ai finanziamenti e alle agevolazioni previste per interventi di miglioramento per la salute e sicurezza; la valorizzazione delle esperienze positive delle imprese sul tema della prevenzione degli infortuni; l’organizzazione di eventi e seminari anche di aggiornamento professionale. L’accordo prevede inoltre l’attivazione di gruppi di lavoro congiunti su specifiche tematiche con la partecipazione di professionisti della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza sul lavoro e della Consulenza tecnica per l’edilizia di Inail e dei membri delle Commissioni sicurezza e igiene del lavoro e sicurezza cantieri dell’Ordine degli ingegneri in funzione delle rispettive competenze, per lo sviluppo di pubblicazioni come Linee di indirizzo, protocolli di sicurezza e manuali, destinati alle imprese lombarde.

Il contributo di Inail a seminari e workshop. Di recente i professionisti Inail sono intervenuti nei corsi di aggiornamento professionale promossi dalla Fondazione dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano dedicati alla tutela dei lavoratori all’estero e alla presentazione del bando Isi. Con la sottoscrizione del protocollo viene ribadita l’importanza della collaborazione sul territorio nella promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, contribuendo con progetti e sinergie, anche tecniche, per azioni che hanno come fine la condivisione di un patrimonio comune di conoscenze, competenze, valori e culture.