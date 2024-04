A “Ciao Maschio” nella notte su Rai 1 l’amore e le sue regole

Walter Nudo, Tommaso Cerno e Roberto Farnesi ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio” nella notte su Rai 1, con l’amore e le sue regole

In uno studio che seguirà il modello scenografico di quei club per soli gentiluomini, la seconda puntata di “Ciao Maschio”, in onda sabato 20 aprile a mezzanotte su Rai 1, avrà come filo conduttore il tema dell’amore e delle sue regole. Declinato con i tre ospiti, l’attore Walter Nudo, il giornalista Tommaso Cerno e l’attore Roberto Farnesi, la conduttrice Nunzia De Girolamo partendo dal canto V dell’inferno dantesco, chiederà se l’amore segue delle regole precise o l‘unica regola è la libertà da ogni regola?

Non mancherà il tema del tradimento: in qualche modo è necessario per la sopravvivenza di un rapporto d’amore? E perché, proprio il tradimento, difficilmente conosce la parola perdono? La discussione comune sarà preceduta da interviste “face to face” che la conduttrice farà con ognuno degli ospiti. Anche le Karma-B, in maniera provocatoria, forniranno il loro punto di vista su quanto appena ascoltato. Il pubblico a casa sarà chiamato, utilizzando l’hashtag #ciaomaschio, a partecipare e a esprimere la propria opinione sui social, sia sul tema di puntata che sugli aneddoti e racconti appena ascoltati.