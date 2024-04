Uniqlo ha aperto un negozio a Roma alla galleria Alberto Sordi

Alla Galleria Alberto Sordi il primo store Uniqlo di Roma, il secondo in Italia dopo quello di Milano. Il marchio conta circa 2300 negozi nel mondo

È stato inaugurato, con apertura al pubblico prevista per oggi, il primo store di Uniqlo di Roma. Il negozio si trova all’interno della galleria Alberto Sordi, in via del Corso. L’apertura segue quella di Milano del 2019 e anticipa di due settimane il secondo negozio nel capoluogo lombardo, che sarà inaugurato il 2 maggio in piazza Gae Aulenti. Si tratta degli unici tre negozi del brand giapponese in Italia, ma ne seguiranno altri in futuro. Attualmente Uniqlo conta circa 2300 negozi nel mondo di cui 74 in Europa.

Il negozio romano si sviluppa su tre piani, per circa 1300 metri quadrati complessivi. La sua apertura segna un nuovo passo per il rilancio della galleria Sordi, spazio appena ristrutturato dove ha aperto da poche settimane uno store di Calvin Klein, la pasticceria di Iginio Massari, e il grande negozio di giocattoli Hamleys, anche in questo caso l’unico in Italia insieme allo store gemello di Milano. A breve sono attese le inaugurazioni, sempre nella galleria Sordi, della libreria Mondadori e di Mango.