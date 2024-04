Steatoepatite associata a disfunzione metabolica, lo sperimentale efruxifermin efficace

Steatoepatite associata a disfunzione metabolica: registrati miglioramenti significativi grazie al farmaco sperimentale efruxifermin

Il trattamento prolungato con efruxifermin ha portato a miglioramenti della fibrosi nei pazienti con steatoepatite associata a disfunzione metabolica pre-cirrotica (MASH). I risultati aggiornati dello studio HARMONY di fase 2b hanno fatto salire le azioni del 12% dell’azienda Akero Therapeutics.

HARMONY ha randomizzato 128 pazienti con MASH, pre-cirrotici, con fibrosi di stadio 2 o 3 (F2-F3) a ricevere efruxifermin sottocutaneo o placebo una volta alla settimana.

Il farmaco è progettato per mimare l’ormone epatico FGF21, che regola lipidi, glucosio e metabolismo energetico, riducendo a sua volta i livelli di collagene presenti nelle cicatrici epatiche.

Akero aveva precedentemente riportato dati a 24 settimane che mostravano che lo studio aveva raggiunto il suo endpoint primario, con il 41% dei pazienti trattati con efruxifermin 50 mg e il 39% con la dose da 28 mg che avevano riscontrato un miglioramento ≥ 1 stadio della fibrosi epatica senza peggioramento della MASH, rispetto a 20 pazienti trattati con efruxifermin.

Il divario con il placebo si allarga

Nuovi risultati a 96 settimane hanno mostrato tassi di risposta in aumento al 75% e al 46% con efruxifermin alle dosi di 50 mg e 28 mg, rispettivamente, contro solo il 24% per il placebo.

Gli analisti di Jefferies si aspettavano che il divario tra il farmaco di Akero e il placebo si allargasse da circa il 20% a 24 settimane a circa “25% o più” a 96 settimane; quindi, questi risultati con la dose di 50 mg superano facilmente il valore di riferimento.

In una nota della scorsa settimana, gli analisti hanno affermato che un risultato del genere rafforzerà la fiducia che la fase 3 in corso funzionerà sul suo endpoint di 12 mesi. Akero ha infatti iniziato il programma SYNCHRONY di fase 3 alla fine dello scorso anno.

Nel frattempo, i nuovi dati includono anche un’ analisi di sottogruppi di pazienti a più alto rischio di progressione verso la cirrosi, quelli con fibrosi F3 al basale, e hanno mostrato un tasso di risposta del 68% nella coorte da 50 mg, quasi 5 volte quello osservato con placebo.

Inoltre, altre misure secondarie alla settimana 96 includevano un miglioramento di almeno 2 stadi della fibrosi senza peggioramento della MASH, e in questo caso il farmaco di Akero ha mostrato risposte che vanno dal 31% al 36%, per una differenza di oltre 10 volte rispetto al placebo.

Anche i pazienti trattati con efruxifermin che hanno risposto alla settimana 24 avevano maggiori probabilità di mantenere la risposta; 21 pazienti su 24 che hanno ricevuto il farmaco erano ancora in risposta a 96 settimane, rispetto a 2 pazienti su 5 nel gruppo placebo.

Nello studio HARMONY non si sono verificati decessi e si sono verificati 15 eventi avversi gravi (EA) bilanciati tra i gruppi di dosaggio. Tra i pazienti trattati con efruxifermin, gli eventi avversi più frequenti sono stati eventi gastrointestinali di grado 1 o 2 come diarrea, nausea e aumento dell’appetito, che secondo Akero erano di natura transitoria.

Gli eventi avversi hanno costretto tre pazienti con efruxifermin ad abbandonare lo studio tra le settimane 24 e 96, rispetto a nessuno dei pazienti trattati con placebo.

Alla fine dello scorso anno, le azioni di Akero hanno perso quasi due terzi del loro valore dopo che lo studio di fase 2b SYMMETRY sull’efruxifermin in pazienti con cirrosi compensata (F4) dovuta a MASH non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo principale.

All’epoca, l’azienda “aveva fissato un livello elevato” misurando l’endpoint primario a 36 settimane, riponendo le speranze che il farmaco mostrasse ulteriori miglioramenti alla settimana 96.

Effetto a catena

I risultati di HARMONY hanno inoltre sostenuto le azioni di 89bio di circa il 21%. L’azienda sta lavorando sulla pegozafermin, analogo sperimentale dell’FGF21, e recentemente ha dichiarato di voler lanciare un programma di fase 3 nella MASH dopo aver raggiunto accordi con le autorità di regolamentazione statunitensi ed europee.

C’è molto a cui prestare attenzione nel campo della MASH, nota anche come steatoepatite non alcolica (NASH), quest’anno e il prossimo. La FDA è pronta a decidere se approvare il resmetirom di Madrigal Pharmaceuticals, rendendo potenzialmente l’agonista THR-β orale una volta al giorno, il primo trattamento disponibile per la MASH.

Nel frattempo, gli analisti di Jefferies hanno affermato che il farmaco GLP-1 di Novo Nordisk potrebbe leggere i dati di fase 3 nella MASH entro la fine dell’anno. Si attendono dettagli completi anche dagli studi su survodutide, un duplice agonista del recettore del glucagone/GLP-1 sviluppato in collaborazione da Boehringer Ingelheim e Zealand Pharma, nonché dalla tirzepatide, agonista del recettore GIP/GLP-1 di Eli Lilly.