Stagione estiva a Rimini aperta dal 25 maggio al 22 settembre: le novità

La stagione estiva a Rimini aprirà il 25 maggio e chiuderà il 22 settembre: spiagge aperte anche alla sera, fino alle 22. Confermati i delivery, stop al fumo

Illuminata di notte e accessibile a tutti per una settimana in più. Amici a quattro zampe compresi, ma non a plastica e sigarette. Il Comune di Rimini vara la nuova ordinanza balneare con le disposizioni per la stagione, con principale novità l’estensione fino alla terza settimana di settembre. La stagione parte infatti giovedì 25 maggio per concludersi domenica 22 settembre. La spiaggia sarà dunque plastic-smoke free, accessibile anche dopo il tramonto, illuminata fino all’alba con servizi e opportunità per viverla “nel pieno delle sue potenzialità”, sottolineano da Palazzo Garampi, con un’attenzione particolare a sostenibilità e valorizzazione ambientale. La scelta di allungare la stagione è dettata dalla “necessità di rispondere a un clima che tende in linea generale a offrire temperature sempre più elevate e che, anche in considerazione dei diversi appuntamenti di richiamo, attira di anno in anno un numero crescente di turisti e bagnanti sulle spiagge”.

In continuità con gli anni passati, dovrà essere garantita ai clienti la possibilità di restare in spiaggia e utilizzare i servizi almeno fino alle 22, con accesso vietato tra l’una e le cinque del mattino. Per incrementare la sicurezza i concessionari dovranno installare impianti per l’illuminazione, con luci accese dal tramonto all’alba, come per l’illuminazione pubblica. Potranno inoltre aggiungere impianti per la videosorveglianza. Anche quest’anno è confermata la possibilità del delivery sull’arenile per pubblici esercizi, ristoranti e laboratori artigianali.

Anche per la consegna di cibo e bevande è però vietata la vendita e la distribuzione di bicchieri e cannucce di plastica usa e getta. Mentre per la sesta stagione consecutiva, Rimini conferma la scelta “smoke free”, prevedendo il divieto di fumare sulla battigia.

L’ordinanza fissa inoltre a 15 metri quadrati, rispetto al minino di 12, il limite minimo di ombreggio da garantire sia per la zona nord sia per la zona sud. Con deroga specifica per il tratto compreso tra gli stabilimenti 99 e 130. Per quanto riguarda il bagno in mare per i cani, sarà emanata un’ordinanza ad hoc che lo consentirà esclusivamente negli orari prestabiliti, al mattino, dalle 6 alle 8, e di sera, dalle 18.40 alle 21.

Infine, tra le novità per la stagione 2024, gli orari di servizio di salvamento che sarà garantito tutti i giorni nel periodo dal 25 maggio al 22 settembre, dalle 9.30 alle 18.30. In linea con le disposizioni contenute nell’ordinanza regionale, nell’ipotesi di servizio collettivo di salvamento, è consentito che dalle 12.30 alle 14.30 sia svolto a torrette alternate, purché almeno in una postazione su due consecutive.